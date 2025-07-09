劉品言、連晨翔辦登記幸福直擊！簡單宴客求溫韾…牽線月老是座上賓

▲7/2 11：44 登記結束後，連晨翔（左）和劉品言在台北青田街的小館宴請親友。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

在經過1個小時的登記流程後，劉品言和連晨翔正式成為被國家認定的夫妻，接著老公環抱著老婆，在戶政事務所的背板前開心地大笑，向全世界宣布他們的婚姻已成事實。

連晨翔在拍照時，不時輕撫老婆的孕肚，十分寶貝這個孩子和這個女人。而兩人的好友導演杜政哲和其他6、7位親友也到場祝福，杜政哲還和名製作人戴天易在證書上做證人，因為連晨翔、劉品言是與杜政哲、戴天易合作的劇《舊金山美容院》而結緣，算得上是夫妻倆的邱比特，所以特別請他們來做見證。

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▲7/2 11：12 劉品言和連晨翔在親友的見證下，正式成為國家認可的夫妻。（圖／鏡週刊提供）

在手續、拍照一切完備後，連晨翔、劉品言和友人前往青田街「五方食藏」用餐，完成簡單又開心的連氏夫妻日常。「五方食藏」是一間地中海料理餐廳，人均約新台幣800元至1千元，相當樸實也簡單，也是因為他們此刻最在意的是肚中的寶寶與兩人的相處，再多的華麗排場都比不上。





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