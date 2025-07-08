《街頭小霸王》李小飛告別！生前比腕力20狂轟20下　摯友鄭進一曝：力道驚人

記者蕭采薇／台北報導

七〇動作片巨星李小飛（本名李松烟），8日在新竹市生命紀念園區追思園舉行告別式，眾多親友前往送別這位武打影壇傳奇。李小飛生前摯友鄭進一親赴現場致意，感性憶述兩人長達三十年的深厚情誼，更透露李小飛曾與他比腕力長達二十餘下，力道驚人。

▲李小飛以《鹿鼎記》的韋小寶經典角色作為遺照。（圖／李翔提供）

鄭進一表示，他鮮少出席一般人的告別式，但基於與李小飛的深厚情誼，特地從前一日便抵達新竹，足見其情誼之深厚。他更提及李小飛曾為他女兒親手製作胎毛筆，展現其溫柔細膩的另一面，讓他深刻體會到李小飛除了武打巨星的光環外，更是一位充滿藝術天分的溫情父親。

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▲鄭進一出席李小飛告別式。（圖／李翔提供）

李小飛的兒子李翔則紅著眼眶分享了與父親合作歌曲《有你的陪伴》的幕後故事。這首歌曲由李小飛填詞，李翔譜曲，靈感源自父親早期作品《誰來陪伴我》，以親情為主題，是李小飛生前最想完成的生命告白。儘管李小飛在歌曲完成前因病離世，未能親眼看見作品發表，但家人表示，他生前眼神中充滿著對這首歌的期待，成為父子之間最珍貴的遺憾與紀念。

▲李小飛告別式。（圖／李翔提供）

李小飛曾服役於海軍陸戰隊，退伍後投身演藝圈，以俊朗外型和精湛武打動作迅速走紅，代表作包括《大地勇士》、《街頭小霸王》、《錯誤的第一步》、《人肉戰車》等，不僅締造亮眼票房，也成為許多影迷心中難以磨滅的青春回憶。從叱吒影壇的「街頭小霸王」，到最後以溫情歌曲《有你的陪伴》與世人告別，李小飛的一生，精彩且令人動容。