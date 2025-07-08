ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

「最正啦啦隊女神」公開減肥菜單！
4星座「肯拚就能賺」！
SEVENTEEN豪雨小分隊9月全入伍！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

林嘉凌 曾昱嘉 李進良 DJ 妖嬌 權恩妃 田栩寧 張雁名

陳明章要兒13歲就生兒子　鄭志龍「當年真不知道怎麼當爸」

記者葉文正／台北報導

夢田影像與公共電視再度攜手，推出由沈可尚執導、蘇麗媚監製的紀實節目《膠囊時光》第三季。該節目延伸自作家駱以軍原著《小兒子》及其改編動畫《小兒子阿甯咕》，是台灣文學改編作品中發展最為完整、廣受關注的原創親子IP之一。監製蘇麗媚表示：「很感謝駱以軍的原著《小兒子》，給了我們拍攝《膠囊時光》這部紀錄片的啟發。

▲▼《膠囊時光》第三季首映記者會-黃路家翔，黃路梓茵Lulu。（圖／記者周宸亘攝）

▲《膠囊時光》第三季首映記者會，黃路家翔(左)與女兒黃路梓茵Lulu。（圖／記者周宸亘攝）

參與本季拍攝的包括，金鐘獎主持人」Lulu黃路梓茵與父親、知名作家鴻鴻與兒子、「籃球教父」鄭志龍與他的大孩子、「金曲獎音樂創作人」陳明章與兒子、「滅火器」主唱楊大正與父親，以及職棒傳奇張泰山與他的兒女。導演沈可尚透過感性影像語言，捕捉家庭日常中親子間的笑與淚，不僅讓觀眾看見父子與父女間深刻的連結，也引發對觀眾家庭關係的共鳴與省思。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《膠囊時光》第三季首映記者會-陳明章，陳祐丞。（圖／記者周宸亘攝）

▲陳明章(左)與兒子陳言祐。（圖／記者周宸亘攝）

夢田影像以此為題，至今累積18對家庭的《膠囊時光》系列，導演沈可尚表示，《膠囊時光》最初是為了描繪那位不輕易展露情感的父親角色，但隨著拍攝深入，他發現角色的存在是相對的，若要刻畫父親，便不能不描寫孩子。於是，「膠囊」的概念逐漸膨脹，成為一系列關於親子關係的全新紀錄。他說：「這些紀錄唯一的共同點，就是每一位父親，都渴望在孩子心中，留下那個值得被記住的身影。」

▲▼《膠囊時光》第三季首映記者會-鄭志龍，鄭麒寬。（圖／記者周宸亘攝）

▲鄭志龍(左)跟兒子鄭麒寬。（圖／記者周宸亘攝）

今（7月8日）於光點華山舉辦《膠囊時光》第三季首映會，公視副總經理謝玒玲、三立電視國際事業部副總陳啓超、夢田影像執行長蘇麗媚、導演沈可尚，以及被攝主角均出席共襄盛舉。

▲▼《膠囊時光》第三季首映記者會-沈可尚，蘇麗媚。（圖／記者周宸亘攝）

▲《膠囊時光》導演沈可尚(左)與監製蘇麗媚。（圖／記者周宸亘攝）

導演沈可尚表示這次拍攝最讓他印象深刻的是陳明章老師跟兒子，雖然年紀有差距，但情感「黏」的程度是他這輩子沒見過的，原本以為會是傳承、師父與弟子，但沒想到是無法分割的感情，兩人不能分開，「黏」度讓他嚇一跳。

▲▼《膠囊時光》第三季首映記者會-鴻鴻。（圖／記者周宸亘攝）

▲《膠囊時光》第三季首映記者會-鴻鴻。（圖／記者周宸亘攝）

知名詩人鴻鴻則分享了與小學三年級兒子樂天的日常。他喜歡帶著孩子見識世界，就連嚴肅議題也總是好好說明。他笑說孩子會早熟，可能是因為自己總把他當大人來對待。「唯一讓我受不了的，大概就是他有時候很會盧，小孩嘛。」

台灣民謠大師陳明章與17歲兒子陳言祐則是亦師亦友的親子關係。言祐直言：「很多人把爸爸封神，但他對我來說不只是神，也是我爸爸。」兩人經常一起討論音樂新發展，甚至聊到人生規劃時，陳明章還曾開玩笑說：「你13歲幫我生一個孫子好了！」讓兒子趕緊解釋：「我爸真的很愛開玩笑啦。」跟父親展現好感情，陳言祐強調自己不在乎被外界說是「爸寶」。

台灣籃球傳奇鄭志龍則透露，雖然當年離婚又與兒子鄭騏寬因工作而分隔兩地，但父子感情始終未變。他感嘆過去當教練忙於工作，和孩子相處時間有限。「我自己也是爺爺奶奶帶大的，說真的不太懂怎麼當爸爸。」但隨著時間推進，父子間開始以運動重新連結，疫情後重拾高爾夫，兒子也感興趣，他說覺得這是讓他們「交往」的好方式。

《膠囊時光》系列紀實第三季將於7月12日（六）起，每週六 16:00-16:30公共電視播出，三立都會台則於7月27日（日） 起，每週日11:30-12:00播映；公視+、采昌、小兒子阿甯咕YOUTUBE也會上架播出。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鄭志龍

推薦閱讀

遭殺張姓女子是嘉仕美診所護理師　院長李進良遺憾「後事幫忙到底」

遭殺張姓女子是嘉仕美診所護理師　院長李進良遺憾「後事幫忙到底」

6小時前

陸偽娘「無套約砲1691男」性愛片外洩！竟是38歲大叔　健身鮮肉也受害

陸偽娘「無套約砲1691男」性愛片外洩！竟是38歲大叔　健身鮮肉也受害

8小時前

偽娘大叔「水果+油換一夜情」約砲1691男！爆3人染性病　卸妝長相曝光

偽娘大叔「水果+油換一夜情」約砲1691男！爆3人染性病　卸妝長相曝光

5小時前

薔薔生母「勸大陸媳婦離婚」全被監視器拍！　遭薔妹趕出家門

薔薔生母「勸大陸媳婦離婚」全被監視器拍！　遭薔妹趕出家門

20小時前

韓女星剛離婚就懷二胎！「前夫不同意硬要做」　發聲：我需要做出選擇

韓女星剛離婚就懷二胎！「前夫不同意硬要做」　發聲：我需要做出選擇

6小時前

連晨翔甜笑秀婚戒！交往半年內幕全說了　認「孩子來得太突然」fu來了沒避孕

連晨翔甜笑秀婚戒！交往半年內幕全說了　認「孩子來得太突然」fu來了沒避孕

3小時前

權恩妃「F級美胸」火辣放送！熱舞仰躺側乳滑出來　18禁邪惡視角全被拍

權恩妃「F級美胸」火辣放送！熱舞仰躺側乳滑出來　18禁邪惡視角全被拍

7/7 11:16

爆偷吃已婚富商「樂天Dora燦笑首露臉」！彎腰致意…倒出超兇上圍

爆偷吃已婚富商「樂天Dora燦笑首露臉」！彎腰致意…倒出超兇上圍

5小時前

Waterbomb女神權恩妃再因服裝惹議！「太暴露vs個人自由」兩派戰翻

Waterbomb女神權恩妃再因服裝惹議！「太暴露vs個人自由」兩派戰翻

16小時前

Joeman遊歐洲「用餐看鏡頭外」被疑帶女友　阿滴一句話神回

Joeman遊歐洲「用餐看鏡頭外」被疑帶女友　阿滴一句話神回

10小時前

權恩妃熱舞露側乳「慢動作ver.」再掀暴動！　高清直拍片破200萬人搶看

權恩妃熱舞露側乳「慢動作ver.」再掀暴動！　高清直拍片破200萬人搶看

6小時前

呂文婉帶女兒錄影出事了！　遭女星當面開嗆「逼道歉」呆住爆哭

呂文婉帶女兒錄影出事了！　遭女星當面開嗆「逼道歉」呆住爆哭

4小時前

熱門影音

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！
李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住
BABYMONSTER Asa「只有幼稚園畢業」　《RM》成員全嚇傻

BABYMONSTER Asa「只有幼稚園畢業」　《RM》成員全嚇傻
夏于喬頒獎給老公　看到名字一秒爆哭

夏于喬頒獎給老公　看到名字一秒爆哭
Karina貼身泳裝微透視超辣！　遭水槍射眼睛..狠指台下

Karina貼身泳裝微透視超辣！　遭水槍射眼睛..狠指台下
阿信好奇「為何不坐VIP？」 蕭煌奇：坐在哪都一樣XD

阿信好奇「為何不坐VIP？」 蕭煌奇：坐在哪都一樣XD
劉品言北影戰袍「幕後幫手」 連晨翔「幫買胸貼」超茫然XD

劉品言北影戰袍「幕後幫手」 連晨翔「幫買胸貼」超茫然XD
不能只有我看到... JYP粉色透視裝大露背「褲檔還破洞」

不能只有我看到... JYP粉色透視裝大露背「褲檔還破洞」
《炎上 這群人》來了！

《炎上 這群人》來了！
楊冪踩裙慘摔舞台！ 「0慌張起身」被陸網大讚

楊冪踩裙慘摔舞台！ 「0慌張起身」被陸網大讚
炎亞綸《炎上》遭虧　扮直男10年

炎亞綸《炎上》遭虧　扮直男10年
Karina疑遭拍裙底　突變臉瞪台下

Karina疑遭拍裙底　突變臉瞪台下
沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

擊敗張艾嘉、吳君如！鍾雪瑩奪影后　比手語哽咽：謝謝相信過我的人

擊敗張艾嘉、吳君如！鍾雪瑩奪影后　比手語哽咽：謝謝相信過我的人

DJ妖嬌自爆G奶是假的「老公出一半」　曾嗨跳到大走光露點..自豪：粉紅色的

DJ妖嬌自爆G奶是假的「老公出一半」　曾嗨跳到大走光露點..自豪：粉紅色的

楊貴媚奪女配「夏于喬爆哭」　上台笑了：怎麼會是我？

楊貴媚奪女配「夏于喬爆哭」　上台笑了：怎麼會是我？

蕭煌奇被阿信問「為何不坐VIP？」　再開地獄哏：坐在哪裡都一樣！XD

蕭煌奇被阿信問「為何不坐VIP？」　再開地獄哏：坐在哪裡都一樣！XD

田馥甄颱風天開唱「跪下拜天公伯」　和23歲粉絲對話「我們聊不來XD」

田馥甄颱風天開唱「跪下拜天公伯」　和23歲粉絲對話「我們聊不來XD」

TWICE娜璉中文告白台粉：我愛你們　等10年解禁登台「期待這天很久了」

TWICE娜璉中文告白台粉：我愛你們　等10年解禁登台「期待這天很久了」

梧桐妹首吐露「跟繼母林若亞關係」　會關心.聊天：相處方式像好姐妹

梧桐妹首吐露「跟繼母林若亞關係」　會關心.聊天：相處方式像好姐妹

五月天被小歌迷點〈星期五晚上〉！　瑪莎傻眼...阿信緩頰：她是小朋友XD

五月天被小歌迷點〈星期五晚上〉！　瑪莎傻眼...阿信緩頰：她是小朋友XD

陳晨威爆熱戀中信啦啦隊啾啾　開保時捷載回家..差6歲姐弟戀全被拍

陳晨威爆熱戀中信啦啦隊啾啾　開保時捷載回家..差6歲姐弟戀全被拍

炎亞綸《炎上》遭虧「扮直男10年」　聽到「未成年哏」直接爆粗口XD

炎亞綸《炎上》遭虧「扮直男10年」　聽到「未成年哏」直接爆粗口XD

Melody含淚告別《11點熱吵店》　私下零互動沈玉琳「怕越過道德邊境」

Melody含淚告別《11點熱吵店》　私下零互動沈玉琳「怕越過道德邊境」

看更多

客機下降遇丹娜絲側風亂流　機長神反應救全機網狂讚

即時新聞

剛剛
剛剛
21分鐘前20

小隻馬女神濕身出擊！AV女優七瀨愛麗絲S2O戶外開噴　現身台北炸F級WATERBOOM

40分鐘前20

「沒有不會唱的西洋老歌」黃仲崑開唱撂狠話！一家四口同台　大兒黃遠當攝影師

1小時前31

小S女兒Lily開畫展竟被罵翻！　賈永婕心疼喊話了：大人要給鼓勵

1小時前1

《街頭小霸王》李小飛告別！生前比腕力20狂轟20下　摯友鄭進一曝：力道驚人

1小時前0

樂天新MC自嘲「年紀最大啦啦隊」！38歲巫苡萱登《炎上》心聲全說了

1小時前52

小賴爆演藝圈「雙面人」　連晨翔認了是本人道歉：沒get到他不舒服

1小時前0

陳明章要兒13歲就生兒子　鄭志龍「當年真不知道怎麼當爸」

2小時前21

20歲歐陽娣娣難得解放低胸！「車內性感照」全被拍 2.4萬人讚爆

2小時前44

余祥銓演公公再度走紅東南亞　收入多股票慘賠百萬被割韭菜

2小時前20

《流星花園》蔡岳勳20歲女兒要結婚了！婚紗照復刻爸媽…老公高顏值

讀者迴響

熱門新聞

  1. 遭殺張姓女子是診所護理師李進良後事幫忙到底
    6小時前3023
  2. 陸偽娘「無套約砲1691男」性愛片外洩！竟是38歲大叔
    8小時前4029
  3. 偽娘大叔「水果+油換一夜情」約砲1691男！爆3人染性病
    5小時前4231
  4. 薔薔生母「勸陸媳婦離婚」全被拍！遭薔妹趕出家門
    20小時前3410
  5. 讓我幫您分析這則新聞的重點： - 核心人物：《Sweet Home》女星李施昤 - 最震撼內容：離婚後未經前夫同意，自行進行試管嬰兒移植 - 時間軸：3月離婚，不到半年就懷二胎 - 關鍵元素：試管嬰兒
    6小時前81
  6. 連晨翔秀婚戒認：孩子來得太突然
    3小時前204
  7. 權恩妃「F級美胸」火辣放送！熱舞仰躺側乳滑出來　18禁邪惡視角全被拍
    7/7 11:163414
  8. 爆偷吃已婚富商「樂天Dora燦笑首露臉」
    5小時前2236
  9. 權恩妃再因服裝惹議　兩派戰翻
    16小時前205
  10. Joeman遊歐被疑帶女友　阿滴1句話神回
    10小時前143
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合