陳明章要兒13歲就生兒子　鄭志龍「當年真不知道怎麼當爸」

記者葉文正／台北報導

夢田影像與公共電視再度攜手，推出由沈可尚執導、蘇麗媚監製的紀實節目《膠囊時光》第三季。該節目延伸自作家駱以軍原著《小兒子》及其改編動畫《小兒子阿甯咕》，是台灣文學改編作品中發展最為完整、廣受關注的原創親子IP之一。監製蘇麗媚表示：「很感謝駱以軍的原著《小兒子》，給了我們拍攝《膠囊時光》這部紀錄片的啟發。

▲《膠囊時光》第三季首映記者會，黃路家翔(左)與女兒黃路梓茵Lulu。（圖／記者周宸亘攝）

參與本季拍攝的包括，金鐘獎主持人」Lulu黃路梓茵與父親、知名作家鴻鴻與兒子、「籃球教父」鄭志龍與他的大孩子、「金曲獎音樂創作人」陳明章與兒子、「滅火器」主唱楊大正與父親，以及職棒傳奇張泰山與他的兒女。導演沈可尚透過感性影像語言，捕捉家庭日常中親子間的笑與淚，不僅讓觀眾看見父子與父女間深刻的連結，也引發對觀眾家庭關係的共鳴與省思。

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▲陳明章(左)與兒子陳言祐。（圖／記者周宸亘攝）

夢田影像以此為題，至今累積18對家庭的《膠囊時光》系列，導演沈可尚表示，《膠囊時光》最初是為了描繪那位不輕易展露情感的父親角色，但隨著拍攝深入，他發現角色的存在是相對的，若要刻畫父親，便不能不描寫孩子。於是，「膠囊」的概念逐漸膨脹，成為一系列關於親子關係的全新紀錄。他說：「這些紀錄唯一的共同點，就是每一位父親，都渴望在孩子心中，留下那個值得被記住的身影。」

▲鄭志龍(左)跟兒子鄭麒寬。（圖／記者周宸亘攝）

今（7月8日）於光點華山舉辦《膠囊時光》第三季首映會，公視副總經理謝玒玲、三立電視國際事業部副總陳啓超、夢田影像執行長蘇麗媚、導演沈可尚，以及被攝主角均出席共襄盛舉。

▲《膠囊時光》導演沈可尚(左)與監製蘇麗媚。（圖／記者周宸亘攝）

導演沈可尚表示這次拍攝最讓他印象深刻的是陳明章老師跟兒子，雖然年紀有差距，但情感「黏」的程度是他這輩子沒見過的，原本以為會是傳承、師父與弟子，但沒想到是無法分割的感情，兩人不能分開，「黏」度讓他嚇一跳。

▲《膠囊時光》第三季首映記者會-鴻鴻。（圖／記者周宸亘攝）

知名詩人鴻鴻則分享了與小學三年級兒子樂天的日常。他喜歡帶著孩子見識世界，就連嚴肅議題也總是好好說明。他笑說孩子會早熟，可能是因為自己總把他當大人來對待。「唯一讓我受不了的，大概就是他有時候很會盧，小孩嘛。」

台灣民謠大師陳明章與17歲兒子陳言祐則是亦師亦友的親子關係。言祐直言：「很多人把爸爸封神，但他對我來說不只是神，也是我爸爸。」兩人經常一起討論音樂新發展，甚至聊到人生規劃時，陳明章還曾開玩笑說：「你13歲幫我生一個孫子好了！」讓兒子趕緊解釋：「我爸真的很愛開玩笑啦。」跟父親展現好感情，陳言祐強調自己不在乎被外界說是「爸寶」。

台灣籃球傳奇鄭志龍則透露，雖然當年離婚又與兒子鄭騏寬因工作而分隔兩地，但父子感情始終未變。他感嘆過去當教練忙於工作，和孩子相處時間有限。「我自己也是爺爺奶奶帶大的，說真的不太懂怎麼當爸爸。」但隨著時間推進，父子間開始以運動重新連結，疫情後重拾高爾夫，兒子也感興趣，他說覺得這是讓他們「交往」的好方式。

《膠囊時光》系列紀實第三季將於7月12日（六）起，每週六 16:00-16:30公共電視播出，三立都會台則於7月27日（日） 起，每週日11:30-12:00播映；公視+、采昌、小兒子阿甯咕YOUTUBE也會上架播出。