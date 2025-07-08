克拉哭了！　SEVENTEEN豪雨小分隊「9月確定全入伍當兵」

記者蔡琛儀／綜合報導

南韓人氣團體SEVENTEEN成員HOSHI跟WOOZI組成全新雙人小分隊，被粉絲稱為「豪雨」、日前才剛宣布將在7月26、27日來台開唱，今天官方證實，WOOZI預計將於9月15日入伍，HOSHI則為9月16日，兩人皆以陸軍現役兵的身份服役。

▲ HOSHI、WOOZI來台後，將在9月入伍服役。（圖／翻攝自D.SHOW Taiwan）

SEVENTEEN隊長S.COUPS因傷獲判5級可「免服兵役」，成員淨漢則在去年9月就入伍，緊接著圓佑也在今年4月開始服替代役，如今WOOZI、HOSHI也相繼於9月開始服役，讓克拉都相當不捨。

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SEVENTEEN的經紀公司PLEDIS娛樂，今日透過粉絲平台Weverse發佈公告，表示在入伍前，兩人將如期完成已安排的行程，例如作為最後官方活動的豪雨粉絲見面會演出以及第五張正規專輯的視訊簽名會等。開始服役後，兩人將暫時無法參與 SEVENTEEN 的團體活動，但他們將透過事前準備的多樣內容，繼續與粉絲見面。公司也聲明，新兵入伍儀式將有許多其他軍人與家屬參與，「為維護現場秩序，懇請大家避免前往探訪。」呼籲以網路留言代替到現場送別。