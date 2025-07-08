遭殺張姓女子是嘉仕美診所護理師　院長李進良遺憾「後事幫忙到底」

記者葉文正／台北報導

新北市土城區明德路二段7日上午發生一起恐怖命案，46歲謝姓男子當街怒殺42歲張姓妻子與33歲妹妹，引起社會震撼，乾爹乾媽抵達殯儀館相驗，感嘆姊妹倆都是很乖的人，如今張姓女子身分也曝光，原來她是在李進良的嘉仕美整形外科診所擔任護理師，李進良雖感到相當遺憾，但也表示後事會幫忙到底。

▲整形醫師李進良證實張姓女子身分。（圖／記者李毓康攝）

對於張姓女護理師碰到軟飯男，進而跟妹妹都遭到該男刺殺，李進良則難過表示：「我只知道他們的事情很早就報警處理了，對方還投訴媒體說一些有的沒的，但我們都覺得護理師的事是私事，也跟公司無關，也知道警察都有在處理他們婚姻的事情，發生意外非常遺憾。」

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▲土城姊夫殺妻、小姨子，遭押上車帶回土城分局。（圖／記者陳以昇翻攝）

李進良身為診所院長，也感到無力：「同事婚姻的事情，我們也是使不上力，只能就是公事要求，私事尊重，但我們會幫忙處理後事。」對張姓護理師仍是有情有義。

新北謝姓男子持刀棒伏擊張姓妻子與小姨子，2人送醫不治。謝男日前才違反保護令遭送辦，新北檢以情節輕微請回，結果釀成血案，引發輿論撻伐：「保護令淪為廢紙嗎？」據統計，今年短短5個月，新北法院就受理高達2,069件保護令聲請，居全國之冠，張女才剛獲法院核發保護令13天，卻仍命喪丈夫之手，保護機制的實效再次遭到嚴厲質疑。