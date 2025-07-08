五月天攻蛋「短裙妹起身唱超大聲」竟是90萬YTR！啦啦隊女神也來了

▲短今日前前往大巨蛋欣賞五月天演唱會，還與中信兄弟的姐妹們開心合影。（圖／讀者提供／翻攝自短今IG／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

相隔9年，五月天《回到那一天》25週年巡演首度在台北大巨蛋舉辦專場演出，從27日起一連舉辦8場，吸引眾多歌迷前往朝聖，也有許多藝人網紅到場，跟著五月天又唱又跳，當場從大明星變成了小粉絲；時報周刊CTWANT讀者就分別遇到中信兄弟啦啦隊員短今、希希，以及曾是中信兄弟的豆芽和嵐蒂、「萬秀洗衣店」張瑞夫，以及「一隻阿圓」，雖然他們也是別人心中的偶像，但在這場合卻化身成追星鐵粉，跟著五位大叔一起回憶青春。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲阿圓現身五月天演唱會，還PO限動表示「情緒價值就是喊」。（圖／讀者提供／翻攝自阿圓IG）



本刊讀者在五月天大巨蛋演唱會上，遇見穿著一身粉嫩服裝的中信兄弟啦啦隊人氣隊員短今，身旁坐的則是同為中信兄弟的希希，日前短今因不知道該區能不能站立，所以她乖乖坐著看演出，沒想到這句話卻意外惹來網友聯想說她想偷臭林襄，不過本刊讀者表示短今是真的全場都很安靜，跟平常球場上應援的模樣很不同。讀者透露，平常在球場或綜藝節目上很敢衝敢秀的短今，變成小歌迷後反而相當安靜害羞，雖然每首歌都會跟著揮動螢光棒跟著唱，但動作優雅，直到演唱會結束，兩人才跟曾是中信兄弟啦啦隊的豆芽及嵐蒂碰頭，四姊妹聚在一起開心合影，感覺比看演唱會還嗨。

▲阿圓在演唱會中全程情緒都非常高昂，能站起來跳就絕對不坐，不停地東拍西拍，看得出是個超級鐵粉。（圖／讀者提供）



事後豆芽也在社群發文表示：「7年前在洲際看五月天演唱會的時候，那時剛跟老公分手，還跟一些朋友鬧翻，五月天唱的每首歌我都在哭；7年後，我來聽五月天的演唱會，每首歌我都感覺，好快樂好開心，因為朋友們都沒有變，老公還是同一個，我的五月天還是我愛的五月天，成為五迷是我人生中最幸福的事情」，她也感謝閨蜜短今讓她人生第一次坐到演唱會VIP欣賞演出。

▲張瑞夫看演唱會十分鎮定，看完依舊保持帥氣姿態離開。（圖／讀者提供）



此外，也有本刊讀者在五月天演唱會上碰到「萬秀洗衣店」張瑞夫與「一隻阿圓」，穿著白衣短裙的阿圓，不同於短今的安靜欣賞，而是一種全程「能站起來跳就不坐下、能唱就唱到最大聲」的迷妹模式，幾乎每一首歌都能唱完整首，看得出她是多年鐵粉。演唱會後她也發文透露：「這些年喜歡的東西一直在變，唯獨喜歡五月天從來沒變。」完全不隱藏對五月天滿滿的愛。至於與兩位女性友人一同去觀賞的張瑞夫，整場演唱會都相當鎮定保持帥度，中間偶爾跟著現場歌迷一起起立揮動螢光棒，同樣採取冷靜模式看完全場。

▲許多藝人網紅化身小粉絲前往大巨蛋朝聖五月天演唱會。（圖／相信音樂提供）



延伸閱讀

▸ 獨家／吳子霏抱小女童飄媽味 連俞涵頂烈日拍新作《南榕》

▸ 惡質地主1／超人氣酒吧屢遭撒冥紙、斷水電！老闆心累：快撐不住

▸ 原始連結