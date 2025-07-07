陸男星聲明「打錯中國國名」遭炎上！　公司緊急改正道歉了

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸男星田栩寧出演BL劇《逆愛》爆紅，怎料近日卻被挖出與疑似前女友、現任女友的親暱互動，甚至出現已婚生子的傳聞，經紀公司隨即在6日發聲明否認，除了闢謠以外也揚言提告，然而，卻被不少人發現律師聲明中，竟將中國的國名寫錯，引起不小爭議，公司在發現錯誤後，也趕緊修正重新上傳，但仍被許多人批評，犯了根本不該犯的低級錯誤。

▲田栩寧才剛道歉，卻因律師聲明把國名打錯登上熱搜。（圖／翻攝田栩寧微博）

由田栩寧經紀公司委託的上海貝通律師事務所，6日發佈的《律師聲明》中，將法律依據《中華人民共和國民法典》誤寫為「《中國人民共和國民法典》」，該聲明是為了澄清田栩寧的傳聞，然而，由於文本未經充分校對，出現嚴重錯誤，7月7日，律師事務所發佈道歉聲明，承認內部疏漏並向田栩寧及社會公眾致歉，華策經紀亦同步致歉。

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▲公司就嚴重錯誤致歉。（圖／翻攝華策影業微博）

事件迅速登上微博熱搜，標籤「田栩寧聲明打錯國家全名」引發討論，不少網友質疑，如此低級的錯誤竟出現在專業法律文件中，指責經紀公司與律師事務所一點都不專業，值得一提的是，事件發生於七七事變88周年紀念日，本是全網「禁娛」的氛圍，卻因為筆誤問題讓田栩寧又成了話題焦點，進一步加劇輿論的不滿。