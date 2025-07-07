周杰倫曬照被嫌太糊！　霸氣回「老子沒時間」：別跟我要高清

記者劉宛欣／綜合報導

天王周杰倫（周董）日前曬出與好友陳冠希的合照，以及當年合作《頭文字D》的劇照，幽默寫下：「高橋涼介：要加入我的車隊嗎？藤原拓海：好啊！高橋涼介：你先微信支付300塊！藤原拓海：……。」讓廣大網友瞬間掀起回憶殺。

▲周杰倫日前曬出與陳冠希《頭文字D》劇照。（圖／翻攝自周杰倫Instagram）

由於照片畫質模糊，馬上有網友留言開玩笑吐槽：「哥，找不到清晰的圖嗎？下次可以叫我幫你找呀！」周杰倫不改個性風格，親自回覆寫下：「老子沒時間。」隨後，還將該則貼文轉發到限時動態補充說明：「老子隨便網路抓的圖別跟我要高清，你們看得懂就好。」馬上被截圖搬運到微博討論，甚至登上熱搜冠軍，「周杰倫老子沒時間」關鍵字單日閱讀量突破一億，展現他的超高人氣。

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▲周杰倫回應粉絲的留言衝上熱搜。（圖／翻攝自周杰倫Instagram）

事件引發網友熱議，有網友表示這個回應很有周董風格，「拽得很周杰倫、也很有梗」，不過另一方面，也有人覺得語氣略顯強硬，認為粉絲只是善意提醒，沒必要如此。有不少鐵粉出面緩頰，「周杰倫回覆了很多歌迷朋友，並不是只有這一條」、「杰倫喝了點酒說了回話會比較直接」，認為沒有必要放大解讀。