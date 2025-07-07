獨家／昔《超偶》冠軍「成網美餐廳老闆」！　驚人現況曝光

記者蔡琛儀／專訪

當年在《超偶》第四屆風光奪下冠軍的曾昱嘉，出道逾十年還多了一個全新身份——餐廳老闆。他3年前與太太在新竹砸下百萬元開設早午餐店，從疫情期間頂下店面，一路摸索至今，靠著「邊做邊學」撐過重重關卡，也重拾音樂以外的生活韌性。

▲ 曾昱嘉開店已三年。（圖／記者黃克翔攝）

雖然店裡請了五個員工，但曾昱嘉幾乎什麼事都親力親為，身為非本科出身的餐飲素人，從只想賣咖啡，到現在咖哩飯、早午餐樣樣會做，他坦言過程艱辛：「剛開始我站菜口，什麼都不會，有次我在原地繞了三圈，看著滿滿的單子也不知道該做什麼。」對他來說，這家店不只是經濟支柱，更是一種學習的場域，「以前以為只要管理就好，但我岳父岳母教我，一定要去第一線了解，才知道應對客人、處理餐點、管理人員的節奏。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

即便後來漸漸上手，開店仍一路驚險，像是試營運前半個月，麵包師傅突然走人，還有一發完年終獎金，員工卻釀離職潮。店裡的壓力也曾一度讓夫妻吵到崩潰，有次在高速公路上，為了包裝紙吵到差點出車禍，他說：「現在我都聽她的，發現事情沒有絕對的對錯，任何結果都會導向好的方向。」

▲曾昱嘉今年三月才宣布結婚 。（圖／福茂提供）

曾昱嘉分享，從《全明星運動會4》的隊長經驗，到餐廳老闆，他學會處理脾氣，他自爆以前個性火爆，除了早年曾大戰網友，也吼過員工，「我是大吼型的，現在學著認錯，幽默化解怒氣比較重要。」就連員工要離職，也能保持平常心，這份轉變，連他自己也感到不可思議。曾昱嘉也感性地提到，某次和老婆吵架，老婆一句：「沒有你我就不想做。」讓他瞬間心軟，「她真的比較辛苦，接待、客訴都她來。」

▲▼ 曾昱嘉至今仍未放棄對歌唱的熱情。（圖／記者黃克翔攝）

如今他的餐飲事業穩定，網路評價頗高，質感外型更吸引許多網美打卡，也有擴張事業版圖的計畫，但音樂從未離開他的生命，他大方坦言每當看社群，還是會很在意昔日《超偶》的歌手過得比他好，「我就覺得自己忌妒心怎麼那麼重。」甚至在內場炒麵時聽到別人的歌曲，會忍不住自問：「我怎麼在這裡炒麵？」

但也因為這股不甘心，他去駐唱、與觀眾面對面，療癒自己，也重燃表演的熱情，開店的動機之一，其實也是為了撐起唱歌的夢，「還是要有相對的經濟基礎才能走下去。」今年曾昱嘉也推出睽違14年的專輯《在我眼裡的____》，他感謝至今還願意為他停留的每一位聽眾，也希望未來能有更多演出機會，「我沒有設限唱到幾歲，能唱就好，如果有人還願意為我停留就好。」

▲ 曾昱嘉今年推出睽違14年的專輯《在我眼裡的____》。（圖／記者黃克翔攝）