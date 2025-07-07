YG道歉了！花錢看BLACKPINK演唱會「全程被擋」認錯承諾：會補償

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣女團BLACKPINK睽違兩年展開全新世界巡演，首站在京畿道高陽市演出，雖然在盛況中揭開序幕，但傳出觀眾對視線不良座位區的不滿。對此，經紀公司YG娛樂於7日發表正式聲明，為造成觀賞困難的N3區觀眾致歉，並承諾後續將透過購票平台提供補償措施。

▲BLACKPINK展開新的世界巡迴。（圖／翻攝自Instagram／jenniekims_official）

YG娛樂表示：「對於上週末BLACKPINK演唱會中，N3區座位因舞台視野受限，導致觀眾觀賞困難一事，我們深感抱歉。」聲明指出，雖然原本為改善視野，在該區域前方設置了LED螢幕來補強觀賞體驗，但卻「與原先意圖相違」，令部分觀眾的視野遭螢幕、主控台完全遮蔽，看不見成員們，YG補充說明，針對已向主辦反映不便的觀眾，將給予補償，詳情會由購票平台個別通知，強調未來將更謹慎規劃，避免類似情況再發生。

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▲YG娛樂就視線不良區爭議致歉。（圖／翻攝自韓網）

此次觀賞視野爭議，集中於演唱會地點「高陽綜合運動場主場館」的「N3區」，從座位圖中可看到，該區是舞台的正前方，在搖滾區的後方，一張票價13萬2000韓元（約新台幣2800元），怎料卻因主控台阻擋，幾乎無法直接觀看舞台。粉絲紛紛怒斥「不是視線遮擋，是根本沒視線」，也有人吐槽「以為是去看牆」。

原先這類視線不良的位置應以較低價格，但此次卻以原價販售，引發不滿。有歌迷表示，雖然購票頁面上註明可能會有視線干擾，但實際狀況遠超預期，完全看不到舞台。演唱會結束後，爭議擴大至社群，不少人分享現場照片表示憤怒，開始號召向消保機構申訴。根據南韓法規，若因主辦方過失造成觀看演出困難，消費者有權要求全額退款，並索取票價10%的精神賠償。