認了「曾擔心粉絲離開」　畢書盡洩心聲：我會做好自己可以做的事

記者蔡琛儀／台北報導

畢書盡日前在台北流行音樂中心成功舉辦「Bii WITH YOU」個人演唱會，緊接著將於8月前往新加坡、馬來西亞開唱，這也是他睽違7年再度於馬來西亞舉辦個唱。為了與當地粉絲近距離接觸，他提前飛往吉隆坡舉辦慶生派對與簽票會，一抵達當地便感受到粉絲的熱情接機，他感動地說：「真的很驚喜，謝謝你們讓我這趟感受到滿滿的愛。」

▲畢書盡日前飛往吉隆坡舉辦慶生派對與簽票會。（圖／索尼提供）

在慶生派對上，畢書盡與粉絲有問必答，甚至模擬「邊洗澡邊唱歌」情境大展歌喉，引起現場粉絲尖叫不斷。當被問到是否擔心粉絲「移情別戀」？他坦言內心確實會有擔憂，「我會做好自己可以做的事，會盡可能的努力去寫好聽的歌、把歌唱好，給大家好的作品，然後出現好的機會時，像是可以用這樣的方式跟大家見面，對我來說也是一件非常喜悅和感恩的事。」他也許下生日願望：「希望我愛的人、愛我的人都平安健康，還能到更多地方唱歌給大家聽。」

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簽票會上，粉絲特地製作驚喜影片送給畢書盡作為生日禮物，影片中紀錄粉絲的生活與心聲，讓他感動落淚，「真的很驕傲也很榮幸，能陪伴彼此這麼多年，看到大家成家立業卻仍聚在一起支持我，感覺就像是一起長大一樣。」他也開心透露，行程間還抽空去夜市大啖大馬美食，讓工作之餘也能享受短暫的放鬆時光。

▲畢書盡。（圖／索尼提供）

畢書盡表示，8月2日的馬來西亞演唱會將帶來粉絲期待的經典曲目，他也嚴格要求自己維持體態，讓大家期待已久的「冰塊腹肌」屆時有機會驚喜現身。適逢7月9日出道滿15週年，他將在當天推出為歌迷創作的〈太陽陪著行星〉演唱會Live版MV，感性送上滿滿回憶。