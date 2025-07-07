鳳梨颱風夜「嘉義家全破了」！窗框砸進屋、木板碎滿地　住家慘況曝光

記者田暐瑋／綜合報導

丹娜絲颱風6日晚間除了在南台灣降下驚人雨勢，強風也導致南台灣發生路樹傾倒、鐵皮被吹掀等災情。連網紅鳳梨都成了受災戶，半夜連夜趕路回家，只見滿屋瘡痍，疑似是牆壁、天花板全破裂，畫面相當震撼。

▲鳳梨家被吹破。（圖／翻攝自鳳梨IG）



鳳梨颱風夜7日凌晨突然發文，寫道：「我要趕夜車回去了，家全破了。」隨後PO出嘉義家中被颱風破壞的慘照，只見整面窗戶破裂，窗框直接砸進家中，天花板、牆壁、門板破裂散落在地，桌椅也被吹倒，地上還淹水，現場滿目瘡痍。

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▲鳳梨家被吹破。（圖／翻攝自鳳梨IG）



見到家中慘況，鳳梨無言以對，無奈說：「不知道被什麼東西砸到玻璃，天災真的也不能說什麼，心很累罷了，希望大家都平安。」整晚把房子收拾好後，再度發文：「願各位嘉義人平安，天佑台灣，希望颱風能趕快離開。」

▲鳳梨家被吹破。（圖／翻攝自鳳梨IG）

中央氣象署指出，丹娜絲周日深夜11時40分左右，從嘉義縣布袋沿岸登陸，於今晨5時減弱為輕度颱風，暴風圈亦縮小，中心於今早6時左右於桃園、新竹交界附近出海，向東北轉北移動，台南至屏東、台東及澎湖已脫離其暴風圈，對嘉義以北、宜蘭、花蓮仍構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱，且暴風圈亦有縮小的趨勢。