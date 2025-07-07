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直擊全聯先生當導護爸爸！砸車消失2年現況曝光　悔認：喝混酒斷片

邱彥翔一大早7點半在某小學附近擔任導護爸爸。（圖／本刊攝影組）

▲邱彥翔一大早7點半在某小學附近擔任導護爸爸。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

人稱「全聯先生」的邱彥翔兩年前因為酒醉，失控持鐵條砸路邊千萬麥拉倫跑車，此事被爆出後他沉寂了一段時間，直到今年4月才因為主辦的霓虹綠洲音樂節接受媒體訪問。淡出演藝圈的邱彥翔日子過得相當樸實，有兩個女兒的他還擔任學校的導護志工，並被時報周刊CTWANT捕捉到守護小朋友上學的身影，感覺溫馨。

6月18日早晨7點半左右，邱彥翔走出台北市某國小校門，身上穿著導護志工的背心，手上拿著一面交通指揮旗，站在校門口對面的路邊。由於此時還早，兩邊路口設有拒馬禁止車輛通行，邱彥翔放心地低著頭滑手機，偶爾抬頭看看周邊。

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由於時間還早還沒什麼學童上課，邱彥翔滑了一下手機。（圖／本刊攝影組）

▲由於時間還早還沒什麼學童上課，邱彥翔滑了一下手機。（圖／CTWANT提供）

大約在7點50分左右，路口的拒馬移開、車輛放行，接送小朋友的家長們車子陸續開到校門口附近，邱彥翔及其他導護志工們一邊指揮車輛，一邊保障過馬路的學童安全。相較於剛剛低頭滑手機的模樣，此時的邱彥翔眼觀四面、耳聽八方，一邊還會跟學童互道早安，是個有模有樣的導護志工爸爸。8點半左右，導護工作告一段落。邱彥翔將導護用具放回學校，走出校門，接著戴上安全帽騎著機車離去。

拒馬被移開後，邱彥翔開始專心指揮車輛，還不知為何忽然抓住腿。（圖／本刊攝影組）

▲拒馬被移開後，邱彥翔開始專心指揮車輛，還不知為何忽然抓住腿。（圖／CTWANT提供）

在指揮交通的同時，邱彥翔也親切跟學生問好。（圖／本刊攝影組）

▲在指揮交通的同時，邱彥翔也親切跟學生問好。（圖／CTWANT提供）

導護工作結束後，邱彥翔騎車離去。（圖／本刊攝影組）

▲導護工作結束後，邱彥翔騎車離去。（圖／CTWANT提供）

在砸車事件後許多未出現在大眾視野的邱彥翔，今年4月受訪時終於正面回應當年的醜聞，他表示當天因混酒加上喝太快，導致他直接醉到斷片，隔天接到通知才知道出事，除了立即向車主致歉也跟客戶回報，他表示：「客戶怎麼處置，我都沒有問題，也完全尊重決定。」並說事後被老婆痛罵了一頓。

淡出演藝圈的邱彥翔，先前難得接受訪問談砸車事件。（圖／經紀人提供）

▲淡出演藝圈的邱彥翔，先前難得接受訪問談砸車事件。（圖／經紀人提供）

這段期間邱彥翔歷經了母喪，讓他開始關注長照議題，「那段時間我媽身體很不好，我都在照顧她，去年11月媽媽走了，她很勇敢，所有事情都是她決定，包含她說想回家。」至於之前自己因為喝醉鬧上新聞，媽媽是否知情？他說：「她看到我只會笑，可能沒辦法表達太多的意思，但我可以理解媽媽的想法，我想她會問我有沒有去善後，要好好跟人家和解。」

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

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