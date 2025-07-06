黃豪平笑稱「馬斯克根本美國呱吉」被罵！　硬起來筆戰：到底在講啥

記者劉宛欣／綜合報導

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）5日宣布正式成立「美國黨」（America Party），公開與川普決裂，還稱新政黨將會參加2026年期中選舉。消息釋出後引起熱議，藝人黃豪平便在社群分享了此消息，留言寫下「太狂了，根本美國呱吉」，沒想到卻因此引來網友筆戰。

▲黃豪平橫跨主持、喜劇演員圈，受到不少觀眾喜愛。（圖／翻攝自黃豪平Instagram）

黃豪平在看到謾罵他的留言後，無奈表示「底下是認真要因此罵我的嗎？類比從KOL走到組黨，開個玩笑，我舔什麼了？」其中有人不認同他將馬斯克視為KOL的說法，批評道「什麼KOL，他是因為生意起來，說話才有話語權，跟路邊KOL類比什麼？」黃豪平隨即疑惑回覆「蛤，有話語權，不是KOL是什麼？」

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▲黃豪平曬出與網友筆戰的截圖。（圖／翻攝自黃豪平Instagram）

該名網友繼續戰，回擊寫下：「KOL可以有話語權，但有話語權不代表是KOL，你會叫Mark Zuckerberg（祖克柏，臉書創辦人）做KOL嗎？這麼基本的邏輯還要人教。」黃豪平見狀直問「你知道KOL是Key Opinion Leader（關鍵意見領袖）的縮寫嗎？」隨即將整串對話分享到Instagram限時動態諷刺該網友「要不要聽聽你在講什麼？」

最終，黃豪平放棄繼續與對方解釋，在Threads無奈表示：「我剛剛花了5分鐘跟人筆戰，發現好浪費時間，既然他覺得我程度不好，決定封鎖，讓他待在自己的高程度圈。」目前在Threads上已經看不到該網友的留言。