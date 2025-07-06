男星開餃子店「出餐太慢」被炎上！親開直播致歉：全手工請多包容

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸男星譚凱代表作有夯劇《何以笙簫默》、《九重紫》等，近期則轉換跑道，回到家鄉青島創業開餃子店，不過，主打「手工現包」的餃子店雖然吸引不少粉絲朝聖打卡，卻也因為備餐速度過慢引發顧客不滿，有人更直言「等了一肚子氣」，引發了爭議，對此，他本人也立刻親上火線，向顧客致歉，並承諾會檢討改進。

▲譚凱的餃子店因為出餐太慢被罵。（圖／翻攝自微博）

譚凱的餃子店標榜餃子全程由人工手工包製，並設有開放式廚房，讓顧客可以一邊觀看包餃子過程、一邊等待上桌。不過，由於現場僅有3至4位人員負責製作，無法應對爆滿客流，導致部分顧客須等候40分鐘以上才能用餐，抱怨聲浪隨之而來，不過，也有不少人支持譚凱「不用冷凍餃子」的堅持，表示願意等待，因為這樣才能吃出「家的味道」。

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▲譚凱親上火線開直播致歉。（圖／翻攝自微博）

針對外界批評，譚凱親自開直播致歉，誠懇地反省並表示自己是初次進軍餐飲業，許多地方還在學習中。他強調：「餃子是現場由阿姨們手工包製的，速度確實不如速食店快，請大家多給些包容。」他也分享創業初衷，提到自己拍戲時吃了太多速凍食品，現在希望把天然新鮮、親手製作的餃子分享給更多人。