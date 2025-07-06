高橋聖子高調復出！　宣布9月「合體蒼井空」老粉們全嗨了

記者劉宛欣／綜合報導

日本前AV女優高橋聖子，自2022年宣布引退後便逐漸淡出螢光幕前，讓不少粉絲相當惋惜。不過，近期她在社群上曬出多張辣照，並坦言睽違許久重新接到拍攝邀約，開心表示：「這次工作讓我感受到久違的快樂。」引起粉絲們的熱烈討論與期待，日前也正式公開了復出的首個活動，即將在9月26日參加澳門的成人博覽會。

▲高橋聖子官宣將參加澳門的成人博覽會。（圖／翻攝自高橋聖子Instagram）

高橋聖子近日宣布將於9月26日至28日現身澳門參加「紅粉娛樂博覽–澳門站」，預計在為期三天的活動中掀起話題高潮。除了她之外，還包括曾在香港引起轟動的蒼井空也擔任形象大使，除了兩名傳奇女神以外，還邀請超過40位日本當紅AV男女優到場，包括有「AV界第一才女」美稱的紗倉真菜、山岸綺花、小倉由菜、松本一香等，男優則有林太一、千歲小梅等等。

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▲高橋聖子睽違多時參加公開活動。（圖／翻攝自高橋聖子Instagram）

高橋聖子過往憑藉偶像級外貌與姣好身材，受封「AV救世主」。在巔峰時期，不僅是流量保證，還成功跨足歌手領域，音樂作品曾登上日本Oricon排行榜。然而，最終卻在2022年突然宣布引退，讓許多支持多年的粉絲震驚又惋惜。如今時隔3年大動作復出參與成人活動，祭出多項粉絲福利，不少人都期待能到現場一睹女神風采。