SJ東海、銀赫遇颱風困高雄！「狂風暴雨」實況曝：回得去韓國嗎？

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男團SJ D&E原訂出席6日晚上的高雄啤酒節活動，無奈遇到丹娜絲颱風來襲，活動取消，兩人則是在飯店待了一天，東海稍早便在IG發出人在飯店內的視角，外面暴風又大雨，令他忍不住擔心發文「我回得去韓國嗎？」

▲SJ東海、銀赫人在高雄。（圖／讀者提供）



SUPER JUNIOR子團SJ-D&E東海、銀赫原預定出席的高雄啤酒節活動，主辦單位5日晚間宣布「因颱風丹娜絲高雄市宣布7/6日停班停課，欲維護參與民眾之安全，2025高雄啤酒音樂節7/6(日)，將取消所有演出活動，活動當日（2025年7月6日）將全額退款」。

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▼▲SJ東海入住高雄，狂風暴雨飯店視角曝光。（圖／翻攝自東海IG）



粉絲無緣見到東海、銀赫，兩位藝人則乖乖待在飯店裡，東海傍晚在IG貼出外面暴雨狂風的實況，字句充滿擔心寫下「不是，我回得去韓國嗎？」下一則貼文則寫下「颱風快走」。

事實上，SUPER JUNIOR回歸活動開跑在即，東海、銀赫人在台灣難免擔心，不過，兩人2025年多次到訪台灣，連颱風都遇上，也讓粉絲笑虧「這下真的是灶腳團了」、「連颱風都體驗了」，勢必成為難忘的一天。