黃小琥家鄉高雄開唱！　台下驚見「奧運金牌女神」掀暴動

▲黃小琥家鄉高雄開唱。（圖／大大娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

黃小琥昨（5日）晚間於高雄流行音樂中心舉辦《琥·嚮》演唱會家鄉限定場，氣勢回歸、現場座無虛席，成為今夏南台灣最震撼的靈魂女聲現場之一。睽違多年回到家鄉高雄開唱，小琥火力全開，用一首首唱進人心的經典金曲，喚起觀眾青春記憶，更唱出她歷經歲月淬鍊後的堅毅與溫柔，贏得滿場喝采。

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▲▼黃小琥獻唱多首經典歌。（圖／大大娛樂提供）



演唱會驚喜不斷，台下星光也閃閃發亮，剛從加拿大返台的「療癒系歌后」萬芳特地南下捧場，為黃小琥獻上最深祝福，她透露與黃小琥有超過三十年的深厚交情，看到老朋友再登大舞台，「又帥又辣，氣場超強。」尤其唱到她的心頭好〈我只想知道你是否真的愛我〉，更是激動到不行，「這首歌太有共鳴了，我簡直開心極了！」

萬芳昨晚還帶來一位特別來賓同行，也就是東京奧運舉重金牌得主郭婞淳，雖然七月底即將迎戰國際賽事，郭婞淳仍排除萬難抽空南下觀賞，她感動表示：「小琥的歌聲其實也能帶來力量，尤其是在我備賽時，常常會重複聽她的歌。」兩人平時就是惺惺相惜的忘年之交，經常互相鼓勵打氣，萬芳也笑說：「我們雖然領域不同，但都一樣是用生命影響生命的女人！」

整場《琥.嚮》演唱會從開場即氣勢如虹，觀眾情緒隨著黃小琥的歌聲起伏，唱到後段更是一首接一首金曲轟炸，台下粉絲紛紛起立跟唱，現場溫度直線飆升。高雄這場家鄉限定場，不只是黃小琥對家鄉的深情獻禮，更是一次屬於音樂與人生的真摯對話，「唱給曾經、唱給現在，也唱給未來的自己與聽眾。」