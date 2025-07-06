香港最美三級片女神近照曝！前任2男友都是大咖男星…秘嫁加拿大

記者陳芊秀／綜合報導

香港女星李婉華曾在金庸系列港劇《金毛獅王》扮演「紫衫龍王」黛綺絲，轉戰影壇更挑戰三集片，性感演技被封為「香港最美三級片女星」。她情史豐富，曾與吳鎮宇、何家勁相戀，最後情定圈外男友祕密結婚，淡出螢光幕的她近照罕見曝光，完全看不出已經57歲。

▲李婉華有「香港最美三級片女星」封號。（圖／翻攝自網路、IG）

李婉華在香港演藝學院求學期間被無線電視（TVB）相中，入行開始拍電視劇。她憑著亮麗外型與嫵媚氣質，陸續演出電影《至尊三十六計之偷天換日》，以及三級片《蜜桃成熟時2同居關係》、《新男歡女愛》等，被封為「香港最美三級片女星」。

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而李婉華1994年在TVB港劇《金毛獅王》飾演「紫衫龍王」黛綺絲一角，角色是明教四大護教法王之首，是《倚天屠龍記》小昭的母親。劇中她身穿紫衣的造型，令觀眾印象深刻，又被觀眾封為「最美紫衫龍王」。

▲李婉華曾扮演金庸筆下美女「紫杉龍王」。（圖／翻攝自網路）

李婉華不僅作品給觀眾留下深刻印象，感情生活也相當精采。她1989年拍攝情境喜劇《公私三文治》時，與吳鎮宇擦出愛火，兩人交往長達8年後分手。她1998年至2001年間與「展昭」何家勁交往又情斷。而她2001年與加拿大籍股票經紀人李守正展開新戀情，2003年6月在加拿大低調結婚，直到現在仍定居於加拿大。她時常透過IG分享家庭生活，淡出電視圈多年，仍保持女神凍齡美貌。

▲李婉華遠嫁加拿大，完全看不出57歲了。（圖／翻攝自IG）