曾雅蘭超商取貨「包裹異常輕」　打開是空的傻眼：連張紙都沒有

記者張筱涵／綜合報導

藝人曾雅蘭5日在社群平台發文，控訴自己在網購時疑似遭遇詐騙，收到的包裹竟然裡面「完全沒東西」，當場傻眼直問「我是不是被詐騙了？」引發網友熱議。

▲曾雅蘭幫女兒買東西卻遇詐騙。（圖／翻攝自FACEBOOK／曾雅蘭）



曾雅蘭透露，6月底在奇摩拍賣幫女兒侯塞蕾訂購兩盒GABA軟糖，並選擇超商取貨付款。取貨當天就覺得包裹異常輕，「取貨時拿到包裹第一直覺是怎麼那麼輕，該不會裡面什麼都沒有吧？！還跟店員說怎麼這麼輕怪怪的……」但因無法先拆箱驗貨，只能先付款，沒想到馬上開箱就發現裡面真的是空的，「我整個超傻眼」。

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發現當下，曾雅蘭立刻回超商詢問是否能取消付款，卻被告知因系統已經結單無法處理，讓她更氣憤，「箱子這麼輕裡面連張紙都沒有，出貨時沒感覺嗎？」店員也坦言當初拿到包裹就覺得很奇怪，目前已經嘗試私訊賣家並向奇摩申訴，但因適逢假日，仍得等週一才能進一步處理。

▲曾雅蘭打開箱子發現是空的。（圖／翻攝自FACEBOOK／曾雅蘭）



面對這樣離譜的購物體驗，曾雅蘭忍不住在文末加上「#我被詐騙了嗎 #實在太傻眼了 #小心防範網路詐騙」提醒粉絲們務必多加留意，避免淪為受害者。

網友們也給意見「要快跟物流中心聯絡取消此單，不然錢要不回」、「超商物流有申訴流程，可以先止付」、「這種黃色膠帶的包裹都要小心謹慎，詐騙很多」、「有錄影存證就不用擔心」、「小七有申訴QR可以退款」。