旗下藝人公開對槓！炎亞綸反擊江宏傑「離婚」　李玉璽開砲擔憂被解約

記者孟育民／台北報導

薩泰爾娛樂日起舉辦《炎上 炎亞綸》，演出由「炎上大將軍」楊昇達領軍開場，除延續經典啦啦隊橋段，還加碼《MUSCLE HIGH》來自台灣的猛男秀裸上身助陣。旗下藝人李玉璽、江宏傑也現身開嗆老闆，事後李玉璽發文笑說：「安全下莊，目前沒被解約！」炎亞綸則搞笑回應：「在擬合約了。」

▲李玉璽、江宏傑開嗆老闆炎亞綸。（圖／翻攝自臉書）



而作為主秀的炎亞綸一登場便自嘲：「這是我人生第二後悔拍的影片」隨即猛攻全場所有火伴。他先狠酸楊昇達「像不紅的逃兵藝人」、「講笑話像跟製作單位有仇」，還不忘提起楊昇達在《國光幫幫忙》的經典定位：「幾乎沒有人可以讓張立東看起來像天才，他是唯一一個。」

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▲炎亞綸現場自嘲。（圖／薩泰爾娛樂提供）

江宏傑也成為重點目標，炎亞綸直言：「他現在唯一穩定的合約，是跟法院的育兒安排」甚至補刀「上次穿這麼正式應該是離婚記者會」。李玉璽則被酸「出過單曲《是我不夠好》，應該改叫《是我不夠紅》。黃豪平則搞笑扮演終極一班中的丁小雨，搭配炎亞綸的狠酸橋段形成強烈反差，而巫苡萱與徐凱希帶領全場進行的《炎上》版《動詞 tempo》遊戲更是炮火連連，全場笑聲不斷。

▲炎亞綸遭到猛男進攻。（圖／薩泰爾娛樂提供）

在一連串火烤後，炎亞綸語氣一轉難得吐露心聲。他坦言：「我知道兩年前我讓很多人失望了，但我還能演戲、主持、做音樂，也還有機會扭轉一切。」提到過去專輯《下一個炎亞綸》，他苦笑說：「本來是想擺脫偶像形象，現在卻變成勸人向善的警語。」炎亞綸希望自己未來能成為讓粉絲驕傲的人，不再被過去的錯誤定義。即使嘴上不饒人，收尾時仍不忘自嘲：「從今天開始，你們只會看到我美麗、和善、不教育的一面——直到明天大地震我們全部死光。」