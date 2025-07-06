明日花綺羅生氣了！　遭辱罵「不管怎麼看都是妓女」公開噁心私訊

記者陳芊秀／綜合報導

日本前AV女優明日花綺羅捲入與南韓男團THE BOYZ成員周鶴年性交易疑雲，引發各界高度關注。她4日透過事務所發表聲明，針對國內外報導她涉及「賣春行為」作出嚴正否認，6日PO出限動截圖，指收到網友謾罵私訊「不管怎麼看都是妓女」。

▲明日花綺羅捲入與周鶴年性交易疑雲，私下遭辱罵。（圖／翻攝自IG）

截圖中，明日花綺羅收到網友私訊謾罵，除了遭罵「不管怎麼看都是妓女」，對方不斷發訊息辱罵「你這種穿得像妓女一樣的慰安婦，請快點去死，免得讓其他人蒙羞」。傳訊者聲稱是間諜情報員，不僅威脅要殺光明日花綺羅全家，用核彈炸祖墳，還詛咒永世不得超生，更稱「能透過你的IP馬上查出你的住處」，警告女方要注意了。最後還傳訊痛罵「妳應該被塞回妳媽的子宮裡去」。

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明日花綺羅公開傳訊者的帳號，並用大紅字回應：「真是夠了很吵耶。」還加上一個微笑圖示。而她也正準備要封鎖並刪除這個辱罵帳號。

▲明日花綺羅公開私訊截圖，對方辱罵「怎麼看都是妓女」，並聲稱是間諜情報員，能查出她住處要她注意。（圖／翻攝自IG）

時常在社群網站與粉絲互動的明日花綺羅，自從6月18日遭到韓媒受到性交易疑雲影響，目前IG、X、抖音動態大多都是停更，日前IG限動曾恢復曬照，但6日公開遭辱罵私訊，這段日子飽受不小壓力。

▲明日花綺羅透過事務所發聲明否認有賣春行為。（圖／翻攝自X）