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于子育北影表演失常！深夜認了「我沒唱好」　自責走音：是我自己的末日

記者蕭采薇／台北報導

第27屆的台北電影節5日圓滿落幕，于子育受邀在典禮中獻唱電影組曲，曾是「錦繡二重唱」成員的她，演出卻明顯中氣不足，甚至有走音的情況。于子育深夜發文承認沒唱好，懊惱地表示：「沒想到7月5日沒有世界末日，反而是我自己的末日。」

▲于子育表演。（圖／台北電影節提供）

▲于子育受邀北影演出，表現卻有些失常。（圖／台北電影節提供）

于子育獻唱電影配樂《盡在不言中》、《同款》、《孤味》等，歌手出身的她近年轉型演員，久違開金口獻唱，原本是想掀起一波回憶殺，沒想到演出不盡理想，網友也紛紛表示：「怎麼狀況不太好？」

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對此，于子育在臉書發文表示：「對。我沒唱好。」、「我對自己今晚的演出表現不好，沒有做到自己該有的水準與期待！非常難過。」她勇敢面對失誤，並表示：「我有看到網友們的批評指教，許多人也在幫我對失準的表演找了許多的理由和原因，這些理由和原因在我眼裡其實覺得很善良~，謝謝你們。」

▲于子育表演。（圖／台北電影節提供）

▲于子育勇敢承認錯誤，並透露自責的心聲。（圖／台北電影節提供）

于子育坦言，要把好久沒用的歌聲找回來，確實沒想像中容易，「有多過於緊張和焦慮，這樣差強人意的演出，我自己絕對也過不去。」她也對台北電影節表達歉意，「本來想借由組曲向電影致敬，也向所有熱愛電影的幕前幕後人員致敬，本來希望這一次是很美麗的經歷，但對我來說，現在也是一個慘痛的經歷。」

于子育勇於面對失誤，反而獲得一片掌聲。粉絲紛紛留言表示：「好心疼，表演失常，最難過的就是本人了。」、「人非聖賢！別太在意！」好有丁寧也留言鼓勵：「誰不犯錯，誰沒有閃神跌倒，我們只是人，不是神，不需要抓住這個錯不放 。」歌手許富凱也安慰道：「親愛的，我們是人，我們是有溫度有情感的，人沒有完美，不管結果如何，都是最好安排。」

▲于子育表演。（圖／台北電影節提供）

▲于子育坦言，要把好久沒用的歌聲找回來，確實沒想像中容易。（圖／台北電影節提供）

于子育臉書全文

沒想到7/5沒有世界末日，反而是我自己的末日。

對。我沒唱好。

第一時間接到「台北電影節」的邀約，得知今年的演出主題是「電影中的她」致敬，想找我擔任演唱嘉賓。我非常興奮、心想當然要去！

雖然去年沒有電影新作與大家見面，今年能參與典禮也感到榮幸，喜愛音樂和電影是一輩子的事，我很珍惜這難能可貴的機緣。

將表演的組曲（3部電影）再看過一次，重新體會劇情與音樂相結合的動人與力量，練歌過程因為重視、因為求好心切，我開始信心動搖、焦慮⋯不知如何恰到好處的呈現歌曲，竟然成為我原本興奮的壓力。

試了幾種不同唱法後，最後決定用娓娓道來詮釋歌曲，希望讓現場的好朋友和直播前的觀眾，能收到我的心意。

但，我沒做到。
我對自己今晚的演出表現不好，沒有做到自己該有的水準與期待！非常難過。

對典禮現場和直播前的觀眾覺得抱歉！
還有台北電影節與華視電視台及辛苦的團隊人員們，謝謝你們的邀請與支持，有負你們的寄託與支持。

我有看到網友們的批評指教，許多人也在幫我對失準的表演找了許多的理由和原因，這些理由和原因在我眼裡其實覺得很善良~ 謝謝你們。

確實要把好久沒使用的歌聲找回來，沒有自己想像中容易，無論今晚演出前，有多過於緊張和焦慮，這樣差強人意的演出，我自己絕對也過不去。

所以對於典禮現場的好朋友們，一開始給予熱烈的歡迎掌聲，和演唱完畢時的仍給予的鼓勵掌聲….你們真的對我很好，我愛你們，也謝謝你們。

本來想借由組曲向電影致敬，也向所有熱愛電影的幕前幕後人員致敬，本來希望這一次是很美麗的經歷，但對我來說，現在也是一個慘痛的經歷。

再次謝謝臺北電影節
(我不知道還敢不敢跟你們說 下次見)
(多希望今天只是劇中的一段劇情而己…)

最後還是要
特別感謝洪敬堯阿堯老師氣質編曲
還有讓我能很美的站在舞台上的團隊與品牌，謝謝大家。

 

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