曾志偉、25歲女星「半蹲雙腿間」合照姿勢惹議　網轟：超不雅觀

記者劉宛欣／綜合報導

香港影帝曾志偉日前參加TVB高層樂易玲的生日宴，許多明星齊聚一堂，包括佘詩曼、林峯等。然而，曾志偉與25歲女星鄧凱文的合影姿勢卻被指不雅，成為討論的焦點。照片中，鄧凱文以半蹲姿勢蹲在曾志偉雙腿間，兩人笑容自然，但由於姿勢的尷尬及兩人47歲的年齡差距，遭部分網友批評極度不雅觀。

▲曾志偉與鄧凱文的拍照姿勢引發爭議。（圖／翻攝自微博）

鄧凱文曾在2023年參加港姐競選，雖未能拿下三甲，但憑藉出眾口才加入TVB，擔任《東張西望》主持人，她以性感形象出鏡，獲封「東張女神」。而曾志偉作為影帝及現任TVB總經理，近年來深陷多起爭議，包括為電詐頭目慶生、月餅虛假宣傳等事件，形象敏感。此次合影風波再度引發討論，甚至有部分網友質疑鄧凱文「刻意炒作」以博取關注，曾志偉則被指「行為慣性不檢點」。

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▲網友討論熱烈。（圖／翻攝自微博）

網友紛紛討論表示「這姿勢，擱誰誰不迷糊啊」、「他一直都這樣，他很享受和不同女人之間保持親密，本性而已」、「這年齡做他孫女都可以了」、「知名老色胚」，但也有部分人跳出來緩頰「少見多怪」、「男的覺得ok，女的覺得也ok，一群瞎操心的網友覺得不ok」。