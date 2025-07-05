直擊／惠利台灣爆哭15分鐘！　擦淚哽咽到講不下去：你們讓我撐過去⋯

記者吳睿慈／台北報導

南韓女星惠利5日在台舉辦見面會，她相隔10年來到台灣，活動會場坐滿3千人，隨著活動接近尾聲，她在看完台灣粉絲做的影片後情緒潰堤，哭了長達15分鐘，眼淚擦了又擦，「如果你們往後覺得很辛苦的時候，請你們記起今天，如果我回到韓國遇到很辛苦的事，我也會想起今天大家看著我的眼神撐過去地。」

▲惠利睽違10年在台舉辦見面會。（圖／O.N worldwide , Hakuna Matata提供）



惠利睽違10年來台，誠意十足學了許多中文，直到活動尾聲，粉絲所做的影片戳中她的淚點，只是看到第一段就哭了，長達數分鐘的影片，眼淚越掉越多，她則不斷努力擦淚，哭到妝花、哽咽，接著轉身看到粉絲的排字「祝賀15週年，今天的TMI？」她才破涕為笑「今天的TMI太突然了吧？」

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▲▼惠利看影片時哭成淚人兒。（圖／讀者提供）



她透露來到會場前，有看到粉絲在主辦單位大海報照片前拍照，「真切地感受到大家的心，從一開始就很想哭，但我有好好忍住，因為我是大人了。」她在說最後問候時，又爆哭「大家給予我的應援、支持，每一份我都有好好收到，其實大家的心意多龐大、多珍貴，我無法用言語表達出來，我是仍不足的人，但我會努力報答大家。」

▲▼惠利爆哭15分鐘，一度話講不下去。（圖／讀者提供）



在與粉絲拍完照，惠利又哭著感謝粉絲的愛，感性表示「如果你們往後覺得很辛苦的時候，請你們記起今天，如果我回到韓國遇到很辛苦的事，我也會想起今天大家看著我的眼神撐過去地。」她哭到一度講不下去，歌迷安慰她「不要哭」，她重拾心情才笑著安慰「沒關係，因為我是天才惠利，大家，我愛你們」，她叮嚀粉絲吃飽、照顧好健康，相約下次再見，才緩緩離開舞台，結束見面會。