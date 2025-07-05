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南韓偶像現身街頭！2人氣男星預告「快閃信義區」　時間、地點全曝光

記者吳睿慈／台北報導

南韓偶像歌手R1AN、JIAHN從《少年24》發跡，兩人將攜手來台舉辦《Tonight, Maybe》街頭演出，活動將於7月19日晚上7點，在台北ATT 4 FUN一樓戶外廣場熱鬧登場。這次不同於傳統見面會或演唱會形式，兩人首度挑戰台灣街頭表演，開心表示：「希望透過這樣的活動，讓更多人看到我們、認識我們，甚至被我們圈粉！」

▲▼南韓偶像現身街頭！2人氣男星預告「快閃信義區」　時間、地點全曝光。（圖／FU Entertainment提供）

▲R1AN、JIAHN預告快閃信義區。（圖／FU Entertainment提供）

有趣的是，這場街頭演出起源於4月1日愚人節，正逢JIAHN生日，他因懷念過去在台灣演出的回憶，當天向好友R1AN許下「想去台灣表演」的願望，沒想到R1AN的公司正好有街頭表演計畫，直接實現了JIAHN的願望。JIAHN笑說：「一開始我還以為是愚人節玩笑，結果竟然是真的，真的太驚喜了！」

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▲▼南韓偶像現身街頭！2人氣男星預告「快閃信義區」　時間、地點全曝光。（圖／FU Entertainment提供）

▲R1AN、JIAHN對台灣美食念念不忘，珍珠奶茶、車輪餅、雞排與花生冰淇淋。（圖／FU Entertainment提供）

近來韓星來台掀起「灶咖排行榜」熱潮，像Super Junior、MAMAMOO都榜上有名，這次R1AN、JIAHN也終於拿到入榜資格。R1AN開心透露：「有聽說這排行榜競爭超激烈，這次能入榜真的太開心，未來也想多來台灣感受大家的熱情，聽說還有人想在台灣買房呢！」JIAHN則希望：「有一天能擠進前十名，繼續努力！」

兩人過去曾到台灣，對美食念念不忘，珍珠奶茶、車輪餅、雞排與花生冰淇淋都是他們的目標美食。這次演出準備充分，除了兩首中文歌曲外，還特別聆聽冰球樂團、陳勢安、畢書盡的作品，期盼帶來誠意滿滿的舞台。他們異口同聲表示：「非常榮幸能在台灣街頭演出，會全力以赴，用最真實的魅力圈粉大家！」

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