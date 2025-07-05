直擊／10年前粉絲都還在！　惠利來台「憶起Girl's Day」當場哭了

記者吳睿慈／台北報導

南韓女星惠利出道15年，她首度以個人名義來到台灣舉辦見面會，5日在TICC舉辦「Welcome to HYERI’s STUDIO」台北站巡迴，她以一頭帥氣不失性感的長直髮造型，帶來舞曲〈Whiplash〉引爆全場氣氛。這次訪台誠意十足，她學了極多中文，不時冒多中、韓文夾雜的晶晶體，努力跟台灣粉絲對話，相當可愛。而她得知台下10年前也有來到同個場地看Girl's Day，她一時情緒湧上，在短短3秒內哭了。

▲惠利帶來〈Whiplash〉開場引爆氣氛。（圖／O.N worldwide、Hakuna Matata提供）



惠利5日在台舉辦巡迴見面會，距離上次跟團體Girl’s Day一起訪台已經過去10年，她看到粉絲坐滿觀眾席，用中文感動表示「我幸福，很多幸福」，貼心地說：「我在彩排的時候就想說後面得人看得到嗎？」再度用中文詢問「看得到嗎」。

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她過去收到台灣粉絲的信，「台北的大家都很注重吃飯這件事，他們說一定要胖2公斤再回去，如果沒有胖2公斤就是粉絲的錯，所以我就打算吃很好多吃的東西再回去」，分享已經嘗試珍奶、芒果冰，接著萌喊：「下班後要去吃小籠包。」

▲惠利把台灣夜市搬上台。（圖／O.N worldwide、Hakuna Matata提供）



見面會融入台灣文化，惠利把吊酒瓶、射槍、夾娃娃機等夜市遊戲搬上台，但吊酒瓶屢屢失敗，她難過地表示：「我想說這是台灣很常玩的遊戲，一定想要成功，對不起。」但粉絲安慰她沒關係，遊戲關卡雖幾乎沒過關，但她嘟嘴撒嬌「我還是滿厲害的吧」，求主持人給予稱讚，表情生動。

惠利來台做許多功課，不時用中、韓文晶晶體與粉絲對話，看到過去Girl's Day的舞台，她喊著「Baby惠利」，並表達害羞心情「因為太久以前，所以我很害羞」。聊起團體Girl's Day，她深刻記得10年時有在台灣舉辦演唱會，大批觀眾舉手表示當時也有到場，她當場震驚不已「真的嗎？我要哭了」。

▲惠利睽違10年訪台。（圖／O.N worldwide、Hakuna Matata提供）



▲惠利得知台下粉絲10年前也有來Girl's Day，當場感動到哭了。（圖／讀者提供）



惠利被粉絲所感動，回想起當年的點滴，竟真的眼紅泛淚說著：「本來是想講有趣的事情，但突然講到這個好想哭。」她冷靜過後解釋，10年前來台時，裝服裝的行李箱沒有如期抵台，造型師急中生智，去了台北101購物買服裝，她笑喊：「所以我們就真的穿著那些衣服上台了，這是讓我一直很難忘的事件，但沒想到今天在場的各位是當時也有來的粉絲，我很感動。」

▲▼惠利看到粉絲應援影片爆哭。（圖／讀者提供）



活動接近尾聲，台灣粉絲放出驚喜製作的影片，她光是看到第一段就哭了，長達數分鐘的影片，眼淚越掉越多，她則不斷努力擦淚，哭到妝花、哽咽，接著轉身看到粉絲的排字「祝賀15週年，今天的TMI？」她破涕為笑：「今天的TMI太突然了吧？」她透露來到會場前，有看到粉絲在主辦單位大海報照片前拍照，「真切地感受到大家的心，從一開始就很想哭，但我有好好忍住，因為我是大人了。」她在說最後問候時，又爆哭「大家給予我的應援、支持，每一份我都有好好收到，其實大家的心意多龐大、多珍貴，我無法用言語表達出來，我是仍不足的人，但我會努力報答大家。」

▲台灣應援團「Hyeri hyerongs Taiwan」送上貼心手寫信。（圖／記者吳睿慈攝）



惠利粉絲福利送好送滿，台灣應援團「Hyeri hyerongs Taiwan」精心準備後台美食，並為媒體準備小點心，送上貼心手寫信，展現滿滿心意。