李李仁缺席Lily畫展「隔空道歉小S」　替星二代抱屈：為何要罵她？

記者黃庠棻／台北報導

李李仁今（5）日出席寵物展，擔任飼料品牌代言人，講起家中的兩隻毛小孩，就像談到兒子女兒一樣面露驕傲表情，他笑說柴犬歐妮會坐下、握手，邊牧荳荳則會接飛盤，甚至驕傲地表示「牠們聽得懂人話」，笑說荳荳會幫忙開電風扇，而現在自己的生活除了工作就是照顧狗狗，不管刮風下雨都要出門溜狗。

▲李李仁現身寵物展。（圖／藍摯提供）

不僅如此，李李仁也談到近期最夯的「星二代」話題，坦言自己對兒子與女兒的喜好都很支持，從兩人有意識以來，只要在網路上PO文或是曬照片，跟老婆陶晶瑩都會詢問荳荳、小龍的意見，必須要兒女同意才會公開發文。

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▲李李仁現身寵物展。（圖／藍摯提供）

談到小S女兒Lily近日開設畫展，李李仁坦言自己本來當天也要去看展覽，無奈為了新電影《進行曲》的宣傳，必須出席台北電影節閉幕活動，他忍不住對著鏡頭直呼「真的要跟S說聲抱歉」，至於有沒有購買畫作，他則表示要問老婆陶晶瑩。

▲李李仁現身寵物展。（圖／藍摯提供）

此外，李李仁也被問到是否有看到Lily被罵的新聞，他先是露出驚訝表情，說道「不知道耶，為何要罵她」，他也強調「知道她被罵的原因一定是因為媽媽是小S的關係」，他無奈說道「這麼好的小孩不是應該要鼓勵嗎？如果有天份的話，應該要鼓勵小孩才對」似乎對於好友的女兒被罵感到相當心疼。