綠黃色社會展開亞洲巡演　10月連續2天台北開唱「全場實名制」

記者吳睿慈／台北報導

日本人氣四人樂團綠黃色社會（Ryokuoushoku Shakai）正式宣布，將於2025年9月展開首次亞洲巡演「Ryokuoushoku Shakai ASIA TOUR 2025」，演出城市遍及東京、名古屋、大阪、首爾、台北、上海、廣州、香港、雅加達與新加坡，共計12場演出。台北場將於10月18、19日在Zepp New Taipei登場，門票採實名制購票，將於7月12日上午11點透過遠大售票系統開賣。

▲綠黃色社會宣布展開亞洲巡演，10月連續2天台北開唱。（圖／好玩國際文化提供）



綠黃色社會來自日本愛知縣，由主唱長屋晴子、吉他手小林壹誓、鍵盤手peppe，以及貝斯手穴見真吾組成，四人自高中時期即相識。自2012年出道以來，累積多首破億串流作品，包括人氣代表作〈Mela!〉、〈幻化成花〉、〈Character〉、〈Summer Time Cinderella〉等，並於2022年挑戰日本武道館，2023至2024年成功舉行ARENA巡演，樂團氣勢持續攀升。

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除了締造亮眼成績，綠黃色社會也連續三年登上「NHK紅白歌合戰」舞台，並以〈Summer Time Cinderella〉奪下第65屆日本唱片大獎優秀作品獎。主唱長屋晴子的清亮嗓音，加上團員共同參與創作，讓樂團作品曲風多元、旋律流行，廣受年輕世代喜愛。

▲綠黃色社會過去曾來台灣參加超犀利趴。（圖／記者黃克翔攝）



綠黃色社會曾來台參加音樂祭，對於台灣歌迷的熱情與日語程度留下深刻印象，團員們也期待再次品嚐滷肉飯等台灣美食。除了積極準備巡演，樂團也於7月4日發表全新數位單曲〈illusion〉，邀請歌迷一起支持新歌，並共襄盛舉10月的台北演唱會。