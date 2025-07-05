《驚奇4超人》朱利安麥可馬洪癌逝！　享年56歲

記者張筱涵／綜合報導

曾在美劇《整形春秋（Nip/Tuck）》中擔綱雙男主角，並以《驚奇4超人》系列中的「末日博士」形象為人熟知的澳洲裔美國演員朱利安麥克馬洪（Julian McMahon），驚傳病逝，享年56歲。

▲朱利安麥可馬洪離世。（圖／路透社）



朱利安麥克馬洪的死訊，已由《整形春秋》官方臉書專頁證實，並由其妻子凱莉麥克馬洪（Kelly McMahon）向《Deadline》透露，他在努力抗癌後於本週平靜離世，令人不勝唏噓。

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朱利安・麥克馬洪自2003年起，與迪倫沃爾許（Dylan Walsh）共同主演由萊恩墨菲（Ryan Murphy）打造的《整形春秋》，飾演2位整形外科醫生，劇情辛辣大膽，話題性十足。該劇橫跨六季播出至2010年，期間獲得18項黃金時段艾美獎提名，並拿下最佳特效化妝獎。

同時，朱利安麥克馬洪也在2005、2007年上映的《驚奇4超人》系列電影裡，與潔西卡艾芭、克里斯伊凡同台，飾演標誌性反派「末日博士」維克多馮杜姆（Dr. Doom），據悉該角色即將由小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）於新片《復仇者聯盟：末日審判》中重新詮釋。

朱利安・麥克馬洪的其他代表作品，還包含美劇《聖女魔咒（Charmed）》、《Profiler》等，近年也曾出演《FBI：通緝要犯》以及Netflix影集《The Residence》。據悉，他生前仍持續活躍於影視圈，今年夏天還將在尼可拉斯・凱吉主演的新片《The Surfer》中登場，可見他對演藝工作的熱情始終未歇。