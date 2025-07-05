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朴軫永「粉紅透視裝」濕身開唱！　77.6kg完美體態炸裂

記者張筱涵／綜合報導

南韓知名歌手兼製作人朴軫永（J.Y. Park），日前登上WATERBOMB，再次以他標誌性的突破造型與熱力舞蹈掀起全場高潮。他身穿一襲高領綁帶式的粉紅色透視連身裝，在大雨中賣力演出，全場粉絲熱情回應、氣氛沸騰。

▲▼朴軫永。（圖／翻攝自Instagram／asiansoul_jyp）▲▼朴軫永。（圖／翻攝自Instagram／asiansoul_jyp）

▲朴軫永登上WATERBOMB舞台。（圖／翻攝自Instagram／asiansoul_jyp）

朴軫永在演出前於Instagram預告：「服裝我已經按照大家想要的準備好了，身體也準備就緒了，今晚見！」並公開他將穿上的粉紅透膚衣裝。這套造型由透視材質製成，強調他健美的上半身線條；背後採綁帶設計，搭配前開拉鍊與硬挺剪裁，展現前衛又性感的時尚態度。

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除了視覺衝擊，J.Y. Park還用實際行動炒熱氣氛，不僅現場載歌載舞，還手持大型灑水槍朝觀眾席狂噴水，即使當天下起大雨，他依舊氣勢不減，表演極具娛樂性與舞台魅力。

▲▼朴軫永。（圖／翻攝自Instagram／asiansoul_jyp）▲▼朴軫永。（圖／翻攝自Instagram／asiansoul_jyp）▲▼朴軫永。（圖／翻攝自Instagram／asiansoul_jyp）

▲朴軫永上傳背面視角，可見身材維持得非常好，完全沒有一絲的贅肉。（圖／翻攝自Instagram／asiansoul_jyp）

已年過半百的朴軫永，對自我管理一向極度嚴格。這次為了展現完美體態，特別公開體重與準備過程，最後成果是77.6公斤，展現「為觀眾而活」的職人精神。他以一貫幽默方式將浮誇造型穿出自信與力量，也讓不少網友直呼「這不是偶像，誰才是偶像？」

韓網更是湧入一片讚嘆聲，「JYP身材真的太狂了，這套衣服完全撐起來了」、「看似搞笑其實超性感，敬業程度一百分」、「50幾歲還能這樣跳舞、這樣穿，真的佩服」、「這雙肩膀誰受得了」。

▲▼朴軫永。（圖／翻攝自Instagram／asiansoul_jyp）▲▼朴軫永。（圖／翻攝自Instagram／asiansoul_jyp）

▲朴軫永為了這次表演服裝相當積極管理身材。（圖／翻攝自Instagram／asiansoul_jyp）

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