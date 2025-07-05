25歲模特兒赴泰工作「卻被騙去緬甸」！失聯5天 姊崩潰：爸剛去世

▲廣州25歲衷姓男模特兒接到曾合作過老闆的邀請，前往泰國拍攝雜誌封面，卻被騙到緬甸詐騙園區。（翻攝自微博）



圖文／鏡週刊

又有中國演藝人員被騙到緬甸，宛如年初的中國演員王星事件！廣州25歲衷姓男模特兒接到曾合作過老闆的邀請，前往泰國拍攝雜誌封面，卻被騙到緬甸詐騙園區。衷男的姊姊也陸續發表聲明，而中國大使館今日宣布人已獲救。

據中媒報導，廣東廣州的衷女士指出，其弟接到曾經合作過的老闆邀請，前往泰國拍攝雜誌封面，他6月8日從廣州白雲機場飛往泰國廊曼機場，隨後失聯。6月13日她接到弟弟致電，聲稱被騙至緬甸，但並未透露具體位置接著再次失聯。衷女隨後已向廣州、曼谷警方報案。

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衷女6月26日收到廣州市警局的立案通知書，警方已衷某遭非法拘禁為由立案偵辦。中國駐緬甸大使館表示，使館高度重視有關中國公民在泰緬邊境失聯的情況，正與家屬保持密切溝通，並協調緬甸相關部門緊急調查處置，權利保障在緬中國人民人身安全與合法權益。

▲衷女透露弟弟被騙到緬甸。（翻攝自微博）



衷女昨（3日）發文指出，聲稱弟弟是個聽話、懂事的人，父親前段時間因交通意外去世了，是弟弟一個人撐起整個家庭，平時出去工作也會報備與關心家人，「媽媽還沒從爸爸的離開中走出來又再一次經歷弟弟被拐身體和心理都已經承受不住了」。

▲衷女表示，弟弟個性單純，沒想到卻被朋友蒙騙。（翻攝自微博）



衷男從事模特兒工作已4、5年，此次接到邀請於6月8日晚間12時33分從廣州搭機，6月9日凌晨2時12分抵達飯店，隨即被私家車帶走，原訂的飯店也並未入住。衷女表示，弟弟是個單純善良的人，和家人說朋友對他很好，因此才覺得他遇到的人不會騙他。

中國駐泰國大使館今（4日）表示，在各方共同的努力下，中國公民衷某已獲救，同時也再次提醒中國公民警惕海外「高薪工作」陷阱，外國公民在泰國工作須取得相應許可。事實上，今年初中國演員王星也被賣到緬甸妙瓦底詐騙園區，經其女友積極奔走下，最後獲救。



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