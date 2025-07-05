何豪傑開金口清唱！ 錦雯幫吹笛　陽帆訪問哭喪臉

記者葉文正／台北報導

民視週六晚上八點由白冰冰、陽帆、台一線阿玟東諺、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》，「那些年我們的青春回憶殺」，邀請到民視第一名八點檔《好運來》兩位台柱演員金鐘男配影帝何豪傑以及實力派金曲唱將錦雯來到節目中。

▲錦雯(中)吹奏非洲卡祖笛。（圖／民視提供）

兩位一出場合唱〈阿娜答〉，歌手出身的錦雯展現好歌喉驚豔全場，但何豪傑「誠意十足」的演唱，讓陽帆難得臉露難色訪問，還安慰何豪傑可能還沒練好，沒想到何豪傑卻急著解釋說是因為配合錦雯唱女key的歌，他真的唱得不錯，馬上清唱來「雪恥」，一開口清唱〈望月想愛人〉突然現場安靜三秒鐘，陽帆只能默默哭喪的臉看著何豪傑說：「別再唱了」，搞笑畫面笑壞眾人。

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▲陽帆(左)要何豪傑別再唱了。（圖／民視提供）

錦雯提到很開心能演出民視八點檔，因為她這輩子沒當過總經理，可以過過戲癮享受角色真的很開心。錦雯甚至在節目中彈奏白色三角鋼琴並獨唱〈Fall in Love〉，再展歌喉秀出經典錦繡二重唱的回憶殺。

▲錦雯自彈自唱。（圖／民視提供）

節目中兩位演員大展才藝，何豪傑網路吹奏「電吹管」讓主持人白冰冰看到，特地邀請他來節目大秀才藝，錦雯也拿出非洲卡祖笛，錦雯有解釋這不是吹奏樂器，是要用人生哼唱利用樂器放大聲音，秀出難得一見的非洲樂器才藝也讓觀眾看到演員可愛的一面。兩人最後更是「甜蜜合唱」經典歌曲〈傷心酒店〉讓全場印象深刻，會演又會唱還被稱為「最佳演員CP」。