直擊／阿信下台點歌「直接抓到大咖歌王坐觀眾席」　他一開口全場暴動！

記者蔡琛儀／台北報導

天團五月天今（4日）在台北大巨蛋開唱，除了請來同門的夯團告五人擔任嘉賓，在點歌環節時，阿信更驚喜找到低調坐在觀眾席的金曲歌王蕭煌奇，讓全場4萬名觀眾幾乎嗨到要暴動，蕭煌奇更幽默地說：「我看不到你，你也看不到我，我是你的司機蕭煌奇。」

▲ 五月天今晚在大巨蛋開唱。（圖／相信音樂提供）

阿信再一次詢問蕭煌奇：「你真的是蕭煌奇老師嗎？」還問：「一般來說，今天這樣的等級應該要坐在VIP區，你怎麼在觀眾席？」蕭煌奇直率回：「啊我坐在哪裡不都一樣，坐在哪裡聽你們的歌都一樣啊！」讓五月天和全場觀眾都笑到不行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

阿信也特別提到，其實和蕭煌奇淵源頗深，25年前他還在角頭音樂時，被當時的老闆張四十三，要求再去進修唱功，「當時為我找的歌唱老師就坐在我身後，就是蕭煌奇老師！」不忘感謝：「老師，今天謝謝你來。」

▲蕭煌奇今天來看五月天演唱會，一旁觀眾也興奮猛拍。（圖／相信音樂提供）

難得蕭煌奇來到現場，阿信也不放過這機會向他點歌：「我本身是你的粉絲，那個〈你是我的眼〉可以嗎？」蕭煌奇大方答應：「有什麼問題，老師給我個C key！」接著立刻輕鬆飆高音唱〈你是我的眼〉副歌，還自己改歌詞「讓我看見，五月天就在我眼前」，現場包括五月天和觀眾掌聲及歡呼聲如雷。阿信還澄清這段互動真的沒彩排過，「我是台下隨機抓到蕭煌奇老師噢！」還打趣說：「同時今天場外有箱子，請多給500元，因為大家今天多聽到這段。」