詹惟中斷定：7/5災難不會來！　另指「真正須警惕時間點」：房屋倒塌

記者顧齊祐／綜合報導

日本漫畫家竜樹諒曾在作品《我所看見的未來》中預言，今年7月5日可能爆發地震、海嘯等重大災難，引發全球熱議。隨著時間逼近，今（4）日詹惟中出面安撫民眾，表示這天基本上會是平安的，並提醒真正需要警惕的時間點落在農曆七月。

▲詹惟中認為關於7月5日的預言，基本上不會發生。（圖／翻攝自Facebook／詹惟中 就是愛算命）



詹惟中指出，雖然7月5日的災難預言，讓許多人感到不安，但他根據他的分析，當天不會有特別異常的情況。他進一步提醒，由於今年屬乙年，可能出現與水相關的危機，例如河湖海川的災害，以及房地產或房屋倒塌所引發的居住危機，提醒民眾多加防範。

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▲詹惟中提醒民眾多加注意與水相關的危機。（圖／翻攝自Facebook／詹惟中 就是愛算命）



此外他特別提到，農曆七月才是最需要注意的時段，尤其是與颱風、水災和地震等災害高度相關。他建議民眾在此期間避免前往河流、湖泊或海邊等地，並強調居家安全防護的重要性，包括防颱、防洪及其他水災預防措施。他警告，若忽略防災準備，可能會面臨不必要的損失。

▲詹惟中強調，農曆七月才是最需要注意的。（圖／翻攝自Facebook／詹惟中 就是愛算命）



詹惟中也指出，緊接而來的九月同樣存在潛在危機，民眾在防災方面不可掉以輕心。他最後也呼籲大家孝順父母，並認為這才是化解危機、保護自身平安的最佳方式，希望大家能在警惕中迎接平安的日子。

▲詹惟中呼籲大家多孝順父母。（圖／翻攝自Facebook／詹惟中 就是愛算命）