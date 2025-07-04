18歲女歌手「親密擁抱60歲恩師」竟惹議　沒分寸vs師徒情兩派戰翻

記者劉宛欣／綜合報導

現年18歲的香港「聲夢小花」姚焯菲先前成功演出13場音樂劇《三．八》，贏得廣泛好評後，近日她與一樣是《聲夢》出身的鍾柔美與詹天文，在廣州舉辦巡迴音樂會，當日，姚焯菲與兩位同伴在後台準備演出時，資深劇場人，也是她的恩師詹瑞文驚喜現身探班，令姚焯菲感動不已。

▲姚焯菲近日巡演獲得好評。（圖／翻攝自姚焯菲Instagram）

姚焯菲、詹瑞文見面後即熱情擁抱，展現師徒之間的親密情誼。然而，相關影片公開後卻引發網友熱議，有人認為二人擁抱時距離過於親近，應注意分寸，以免引發不必要的誤會，但也不少網友緩頰表示，詹瑞文此舉僅是師徒間的正常互動，並無不妥，這只是單純的鼓勵與支持，外界不需要過度解讀。

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▲姚焯菲與恩師詹瑞文熱情擁抱卻引發討論。（圖／翻攝自小紅書）

除了音樂會上的亮眼表現，姚焯菲近日在上海的行程也引起網民關注。她被大陸網友目擊到在主題樂園遊玩，此外，她還參觀了黃埔外灘九江路的百年建築，品嘗了著名的蟹黃拌麵。姚焯菲自出道以來話題不斷，無論是舞台上的專業表現，還是私下的清新自然，都讓她人氣居高不下，這次巡演更被看好有助於她進一步打開大陸市場，未來發展備受期待。