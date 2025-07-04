香港DJ女神自爆約砲男歌手　「只撐3分鐘」床事細節抖出

記者王靖淳／綜合報導

香港DJ女神樂宜（Lokyii）最近在YouTube節目《The Love Boss》與主持人大聊女性話題，她大方自曝，自己一向理智，不容易對對象投入過多情感，能分清楚哪些人適合談戀愛、哪些只能當性伴侶，更坦承曾和男歌手約砲，但最終發現對方的持久度只有三分鐘。

▲樂宜是香港DJ。（圖／翻攝自Instagram／lok_lokyii）

談及過往的「性伴侶」身分，女主持驚訝追問樂宜的對象是否都是男神等級，為此她直接承認，並透露當中不乏娛樂圈的人，但也有圈外人。當被問到對方是否出名時，樂宜笑說小有名氣，但身材對她而言只能算是中等。至於與對象有關的線索，她則大方透露對方是歌手、沒有自己創作歌曲、英文名字在5個字以內。

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▲樂宜會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／lok_lokyii）

節目中，樂宜更大膽爆料私密細節，直言這位男歌手雖然外型帥氣，但在性事表現上不盡理想，「過程裡會做些奇怪的行為，要不就太小、太快或太軟」，讓主持人驚呼「三樣都有嗎？」她則表示「中了兩樣！」並透露對方只能維持三分鐘的持久力。儘管如此，樂宜坦言因受到該歌手外表條件的吸引，所以後來還是繼續與對方約會。