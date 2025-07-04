莉莉艾倫自爆不記得墮胎幾次！　男方買單還以為是浪漫

▲英國歌手莉莉艾倫在Podcast節目中自曝曾多次墮胎，甚至坦言「數不清」，並分享過去情感經驗與內心掙扎。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

英國知名歌手莉莉艾倫（Lily Allen）近日在自己主持的Podcast節目中坦率談及墮胎經歷，語出驚人地表示「我不記得到底墮過幾次胎」。她坦言過去生活混亂、經常懷孕，如今雖已安裝子宮內避孕器（IUD），但那些年經歷過的選擇與情緒仍深刻烙印心中。相關內容來自她7月2日播出的《Miss Me?》Podcast節目。

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▲英國歌手莉莉艾倫在Podcast節目中自曝曾多次墮胎，甚至坦言「數不清」，並分享過去情感經驗與內心掙扎。（圖／達志／美聯社）

英國《獨立報》等外媒報導，現年40歲的莉莉在節目中透露：「以前的我幾乎是一直在懷孕。墮胎？我做過幾次…但說真的，我已經不記得到底幾次了，可能四、五次吧。」一旁的共同主持人Miquita Oliver也坦承自己約莫也經歷過5次，並感慨地說：「我很高興現在我們可以坦然說出來，而不會被攻擊或指責。」

莉莉還分享了一段她難以忘懷的經歷：「我記得有次懷孕，對方幫我支付墮胎費用，當時我覺得這很浪漫。但現在回想起來，根本不浪漫，他後來甚至沒再傳過訊息給我。」她坦言：「公平來說，我那時候確實有點瘋…現在也是。」直率的發言也展現她面對過往的幽默與自嘲。

▲英國歌手莉莉艾倫在Podcast節目中自曝曾多次墮胎，甚至坦言「數不清」，並分享過去情感經驗與內心掙扎。（圖／達志／美聯社）

莉莉曾與前夫山姆·庫柏（Sam Cooper）育有兩名女兒Ethel（12歲）與Marnie（11歲），兩人於2011年結婚、2018年離異。2019年她與《怪奇物語》男星大衛·哈伯（David Harbour）再婚，惟婚姻狀況近年屢傳變數。根據《每日郵報》報導，她去年12月重新出現在名人交友軟體Raya上，簡介中寫著「尋找一起做伴侶諮商的人」，外界普遍解讀兩人已分居。

莉莉過去也曾公開自身的情緒困擾，今年初因心理狀況惡化一度暫停Podcast節目，她後來坦承曾進入療養中心接受數週治療，包括團體與個人心理諮商。從墮胎經驗到失婚風波，她選擇用坦白面對過去，也讓許多粉絲讚賞其真誠與勇氣。

▲英國歌手莉莉艾倫在Podcast節目中自曝曾多次墮胎，甚至坦言「數不清」，並分享過去情感經驗與內心掙扎。（圖／翻攝自X）

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