18歲被大咖前輩騙去酒局！同場妹仔被迫「脫衣豔舞」　拔腿逃離遭諷刺

記者張筱涵／綜合報導

藝人宋哥近日在節目《11點熱吵店》中談及剛入行時的驚人經歷，透露18、19歲時進入模特兒圈，曾因為難以拒絕有勢力長輩的邀約，差點被牽入飯局派對中的性騷擾事件，讓她至今回想仍心有餘悸。

▲宋哥回憶出道初期遇到的潛規則事件。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



宋哥在節目中表示，當時年紀尚輕，初入行常接到來自業界有權勢長輩的邀約，例如「你晚上沒事就陪我吃飯」等話語，但身為新人不敢拒絕，「一旦說不，他們就會覺得你不賣面子，所以我們會強迫自己接受」。

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回憶某次應長輩邀約陪同吃飯，本以為9點左右可離開，卻在飯局中被告知還要續攤參加朋友的派對。宋哥跟著上車後發現車一路開往大直的汽車旅館區，抵達後直入地下室停車場，「我就想說完蛋了、真的完蛋了，很恐怖」，雖心生畏懼卻不敢跳車。

宋哥進入房間後發現裡頭已有數男數女，幾名年輕女性已明顯喝醉，在跳貼身熱舞。她當下選擇坐在沙發不敢亂動，但隨即被要求「不跳舞就喝酒」。現場長輩皆為50、60歲以上，業界有分量人士，而女孩多為20歲出頭。她指出，當時有一位身材火辣的女生還被指定跳舞並脫衣服助興，氣氛越來越詭異。

▲宋哥看到年輕女孩跳脫衣舞很震撼。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



宋哥在這段過程一直被毛手毛腳：「我就全身僵硬在那，我就想說不能拒絕怎麼辦，我就想說不能這樣下去，這樣下去一定會出事，我就死命一直跑，跑到大門口攔計程車就回家」沒想到事後再度與該名長輩碰面，對方竟冷嘲熱諷：「我在這行遇過那麼多模特兒，就妳最不乖。」恐怖經歷讓她記到現在。

▲宋哥趕緊逃跑。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



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