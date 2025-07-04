鬼鬼飛越9600公里前進義大利　吳映潔嗨喊：史上最遠的外景！

記者葉文正／台北報導

由好看娛樂出品的經營實境節目《嗨！營業中》第五季播出進入尾聲，推出超強企劃，為了迎接暑假到來，《嗨！營業中》團隊出發歐洲出任務，夥伴們飛越9600公里，歷經13個小時，來到義大利，連主持人都覺得不可思議，元老姚元浩忍不住讚嘆：「我到現在還是很難以置信，我們《營業中》會來到義大利，合夥人真的沒有騙我們！」吳映潔也說：「這是史上最遠的外景！」

▲鬼鬼(左)與莎莎前進義大利。（圖／好看娛樂）

當大家在機場看到吳映潔再度歸隊，莎莎興奮地說：「我就知道是妳！」姚元浩則虧說：「妳一整季都沒來幫什麼忙，就直接來重點最爽的。」大家一路笑笑鬧鬧抵達義大利後，全員立即開啟觀光客模式，不但造訪世界遺產「比薩斜塔、奧爾恰山谷」、知名景點「海神廣場」等，還直接入住頂級義大利喬坦娜紅莊，享受最義大利的酒莊體驗，酒莊別墅被葡萄園環繞包圍，還有自產的紅酒及酒窖、私人泳池，讓主持人驚呼連連，不敢相信可以入住這麼美麗的地方。

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▲大夥體驗高檔餐廳料理。（圖／好看娛樂）

特別的是，大家也不忘帶觀眾尋找在地美食，親自體驗義大利頂級任務，和松露犬一起尋找松露，結束後直接享用新鮮採集的松露大餐，當大家玩的開心、吃的開心時，郭泓志突然發問：「我們是不是任務卡還沒出來？」莎莎立即制止說：「沒有任務，我們是員工旅遊。」果真，沒多久郭泓志期待的任務卡即刻出現，「要立刻準備美味晚餐，接待可愛的義大利老師及朋友」。姚元浩聽到任務後崩潰無奈表示：「覺得員工旅遊突然就結束了。」

▲白安帶松露犬尋找松露。（圖／好看娛樂）

突擊任務不簡單，大家必須使用柴火窯烤，製作出道地的義大利口味披薩，面對不熟悉的麵粉，不熟悉的爐具，以及熊熊烈火，果然把披薩烤得焦黑四不像，莎莎問道:「我們是在做熱炒嗎?」郭泓志也無奈問：「還是要給客人吃泡麵？」

最後端上桌的料理是什麼？真的是泡麵大餐嗎？製作單位也將在本週六首播完畢後送出從義大利帶回來的，價值數萬元精品包，究竟幸運兒會是哪一位呢？更多精彩的節目內容，請一定要鎖定每週六晚間8:00於台視首播，晚間10:00在Netflix上架，每週日晚間8:00在八大綜合台播出的《嗨！營業中》第五季。