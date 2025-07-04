ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

十億女星復合前夫太閃了！
測試你一直在逃避的內在恐懼
2025下半年「韓星來台總整理」！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

三上悠亞 麥可麥德森 王奕然 朴圭瑛 荒姨 白冰冰 郭靜 Lily

鬼鬼飛越9600公里前進義大利　吳映潔嗨喊：史上最遠的外景！

記者葉文正／台北報導

由好看娛樂出品的經營實境節目《嗨！營業中》第五季播出進入尾聲，推出超強企劃，為了迎接暑假到來，《嗨！營業中》團隊出發歐洲出任務，夥伴們飛越9600公里，歷經13個小時，來到義大利，連主持人都覺得不可思議，元老姚元浩忍不住讚嘆：「我到現在還是很難以置信，我們《營業中》會來到義大利，合夥人真的沒有騙我們！」吳映潔也說：「這是史上最遠的外景！」

▲鬼鬼(左)與莎莎前進義大利。（圖／好看娛樂）

▲鬼鬼(左)與莎莎前進義大利。（圖／好看娛樂）

當大家在機場看到吳映潔再度歸隊，莎莎興奮地說：「我就知道是妳！」姚元浩則虧說：「妳一整季都沒來幫什麼忙，就直接來重點最爽的。」大家一路笑笑鬧鬧抵達義大利後，全員立即開啟觀光客模式，不但造訪世界遺產「比薩斜塔、奧爾恰山谷」、知名景點「海神廣場」等，還直接入住頂級義大利喬坦娜紅莊，享受最義大利的酒莊體驗，酒莊別墅被葡萄園環繞包圍，還有自產的紅酒及酒窖、私人泳池，讓主持人驚呼連連，不敢相信可以入住這麼美麗的地方。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鬼鬼(左)與莎莎前進義大利。（圖／好看娛樂）

▲大夥體驗高檔餐廳料理。（圖／好看娛樂）

特別的是，大家也不忘帶觀眾尋找在地美食，親自體驗義大利頂級任務，和松露犬一起尋找松露，結束後直接享用新鮮採集的松露大餐，當大家玩的開心、吃的開心時，郭泓志突然發問：「我們是不是任務卡還沒出來？」莎莎立即制止說：「沒有任務，我們是員工旅遊。」果真，沒多久郭泓志期待的任務卡即刻出現，「要立刻準備美味晚餐，接待可愛的義大利老師及朋友」。姚元浩聽到任務後崩潰無奈表示：「覺得員工旅遊突然就結束了。」

▲鬼鬼(左)與莎莎前進義大利。（圖／好看娛樂）

▲白安帶松露犬尋找松露。（圖／好看娛樂）

突擊任務不簡單，大家必須使用柴火窯烤，製作出道地的義大利口味披薩，面對不熟悉的麵粉，不熟悉的爐具，以及熊熊烈火，果然把披薩烤得焦黑四不像，莎莎問道:「我們是在做熱炒嗎?」郭泓志也無奈問：「還是要給客人吃泡麵？」

最後端上桌的料理是什麼？真的是泡麵大餐嗎？製作單位也將在本週六首播完畢後送出從義大利帶回來的，價值數萬元精品包，究竟幸運兒會是哪一位呢？更多精彩的節目內容，請一定要鎖定每週六晚間8:00於台視首播，晚間10:00在Netflix上架，每週日晚間8:00在八大綜合台播出的《嗨！營業中》第五季。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

姚元浩鬼鬼乱彈阿翔吳映潔郭泓志

推薦閱讀

穿比基尼就送吃的！孫生女友「路邊當眾脫衣」拚了 上圍太兇包不住

穿比基尼就送吃的！孫生女友「路邊當眾脫衣」拚了 上圍太兇包不住

5小時前

快訊／Girl’s Day珉娥驚喜宣布結婚！　喜嫁大10歲溫朱莞

快訊／Girl’s Day珉娥驚喜宣布結婚！　喜嫁大10歲溫朱莞

7小時前

小S女兒Lily畫展爆討論「首發文」！外表被拍明顯變化 網：好不一樣

小S女兒Lily畫展爆討論「首發文」！外表被拍明顯變化 網：好不一樣

4小時前

44歲郭靜單身9年「老了不想去安養院」！　盼安樂死：有尊嚴的離開

44歲郭靜單身9年「老了不想去安養院」！　盼安樂死：有尊嚴的離開

7/3 12:16

三上悠亞海邊解放比基尼！　「布料快包不住」邊跑邊喬全被拍

三上悠亞海邊解放比基尼！　「布料快包不住」邊跑邊喬全被拍

17小時前

電影上映4年「400萬改編費一毛都沒拿到」！名作家肆一查戶頭崩潰

電影上映4年「400萬改編費一毛都沒拿到」！名作家肆一查戶頭崩潰

8小時前

「短劇男神」王奕然驚傳被分手！　前女友揭斷開原因：屁多且臭

「短劇男神」王奕然驚傳被分手！　前女友揭斷開原因：屁多且臭

7/3 12:36

十億女星復合前夫太閃了！　羞曝情趣對話：要摩擦才能許願

十億女星復合前夫太閃了！　羞曝情趣對話：要摩擦才能許願

3小時前

快訊／《追殺比爾》麥可麥德森離世！享壽67歲　驚傳「家中昏迷」送醫不治

快訊／《追殺比爾》麥可麥德森離世！享壽67歲　驚傳「家中昏迷」送醫不治

12小時前

朴圭瑛踩禁忌劇透《魷魚》大雷！慚愧道歉：沒臉見大家⋯　Netflix賠償金曝光

朴圭瑛踩禁忌劇透《魷魚》大雷！慚愧道歉：沒臉見大家⋯　Netflix賠償金曝光

7/3 11:20

《三生三世》男星突報喜「已秘婚1年」！孩子都生了：成為一家三口

《三生三世》男星突報喜「已秘婚1年」！孩子都生了：成為一家三口

2小時前

樂天女神自稱單身爆秘戀！筠熹5年地下情男友身分曝…私照洩同居

樂天女神自稱單身爆秘戀！筠熹5年地下情男友身分曝…私照洩同居

7/2 06:46

熱門影音

TWICE終於來台！娜璉抵高雄　被熱到嘟嘴…親切揮手收信

TWICE終於來台！娜璉抵高雄　被熱到嘟嘴…親切揮手收信
舒華預告「台北活動多」　拍戲有望...敬請期待！

舒華預告「台北活動多」　拍戲有望...敬請期待！
李多慧去一人火鍋店

李多慧去一人火鍋店
見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD
動力火車金曲獎忍不住幹話　看現場粉絲超多：花很多錢

動力火車金曲獎忍不住幹話　看現場粉絲超多：花很多錢
鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽

鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽
瑤瑤挑戰《魷魚遊戲》跳繩　低胸背心一直往下滑＞＜

瑤瑤挑戰《魷魚遊戲》跳繩　低胸背心一直往下滑＞＜
羅志祥「拒上賀瓏《夜夜秀》」原因曝　「感情風波過來人」不予置評

羅志祥「拒上賀瓏《夜夜秀》」原因曝　「感情風波過來人」不予置評
鹿晗暴瘦被疑深陷情傷　陳赫幫回應：別瞎擔心

鹿晗暴瘦被疑深陷情傷　陳赫幫回應：別瞎擔心
河智媛見記者拿麥手狂抖　暖扶3分鐘：你還好嗎？

河智媛見記者拿麥手狂抖　暖扶3分鐘：你還好嗎？
小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」
KID給兒子炙熱的愛　木木:＞口＜

KID給兒子炙熱的愛　木木:＞口＜
TWICE終於來台！娜璉抵高雄　被熱到嘟嘴…親切揮手收信

TWICE終於來台！娜璉抵高雄　被熱到嘟嘴…親切揮手收信

奈良美智二度發文：我真的很開心！　轉Lily訪問截圖…中文親回原因

奈良美智二度發文：我真的很開心！　轉Lily訪問截圖…中文親回原因

舒華白到發光！合作高中教材主角XD　被讚奇女子...黃宣疑問「是人類嗎」

舒華白到發光！合作高中教材主角XD　被讚奇女子...黃宣疑問「是人類嗎」

陳晨威爆熱戀中信啦啦隊啾啾　開保時捷載回家..差6歲姐弟戀全被拍

陳晨威爆熱戀中信啦啦隊啾啾　開保時捷載回家..差6歲姐弟戀全被拍

《書卷一夢》劉宇寧記者會（橫）

《書卷一夢》劉宇寧記者會（橫）

朴成焄演賢珠「佩服女生留長髮」 《魷魚3》殺青後飛泰國哽咽了

朴成焄演賢珠「佩服女生留長髮」 《魷魚3》殺青後飛泰國哽咽了

Melody含淚告別《11點熱吵店》　私下零互動沈玉琳「怕越過道德邊境」

Melody含淚告別《11點熱吵店》　私下零互動沈玉琳「怕越過道德邊境」

小S愛女Lily辦畫展「半夜想大S爆哭」　許老三現身力挺！暴風抽高成少女

小S愛女Lily辦畫展「半夜想大S爆哭」　許老三現身力挺！暴風抽高成少女

周鶴年.明日花綺羅遭爆「環抱」親密照！　《文春》砲公司「解約舉動」：僅一夜短暫相逢

周鶴年.明日花綺羅遭爆「環抱」親密照！　《文春》砲公司「解約舉動」：僅一夜短暫相逢

曾敬驊、曹佑寧「用IG私訊聊天」　阿Ken主持：三位男神同台XD

曾敬驊、曹佑寧「用IG私訊聊天」　阿Ken主持：三位男神同台XD

黃國倫.寇乃馨遭爆「假試鏡真斂財」　喊冤揭內幕「以後開課還是要收費」

黃國倫.寇乃馨遭爆「假試鏡真斂財」　喊冤揭內幕「以後開課還是要收費」

習慣沒獎..動力火車等20年奪金曲　準備驚喜給「動力太太」：不只親一下

習慣沒獎..動力火車等20年奪金曲　準備驚喜給「動力太太」：不只親一下

看更多

【末日感濃濃】葡萄牙海灘驚見怪雲壟罩！　遊客見狀全嚇傻急撤

即時新聞

剛剛
剛剛
18分鐘前0

實境爆紅！日29歲社長急性心臟衰竭驟逝　哥悲痛證實

20分鐘前411

Volvo新總裁帥到爆紅「暴風漲粉」！　林裕凱IG低調發聲

22分鐘前20

蔡瑞雪「四面全開U領」穿超辣！背後挖空只有一條線 罩衫透出比基尼

23分鐘前0

柯有倫童年夢想是飛越長城！　竟然被媽媽毀滅計畫

38分鐘前1

若綺自曝大學四年沒洗外衣　五天洗一次頭竟然有油耗味

55分鐘前0

鬼鬼飛越9600公里前進義大利　吳映潔嗨喊：史上最遠的外景！

1小時前20

邵雨薇下水「一技能震撼1.9萬人」！周曉涵：太厲害 解放細肩帶泳裝

1小時前10

港劇「御用爺爺」周驄驚傳肺炎病逝！享耆壽92歲　生前淡出照顧癌妻

1小時前0

準備好末日救難包　Lulu凍卵後急著找精主

1小時前34

閃兵神隱2月首發文！陳大天道歉認「人生搞砸了」 官方狠酸：為炎上鋪梗

讀者迴響

熱門新聞

  1. 孫生女友「路邊當眾脫衣」拚了
    5小時前2612
  2. 快訊／Girl’s Day珉娥驚喜宣布結婚
    7小時前81
  3. 小S女兒Lily畫展爆討論「首發文」
    4小時前4
  4. 44歲郭靜單身9年「老了不想去安養院」
    7/3 12:16143
  5. 三上悠亞海邊解放比基尼！　「布料快包不住」
    17小時前185
  6. 名作家肆一「400萬改編費一毛都沒拿到」崩潰
    8小時前121
  7. 「短劇男神」王奕然驚傳被分手！　前女友揭斷開原因
    7/3 12:361
  8. 十億女星復合前夫太閃了！　羞曝情趣對話
    3小時前202
  9. 麥可麥德森家中昏迷不治享壽67歲
    12小時前104
  10. 朴圭瑛踩禁忌劇透《魷魚》大雷！慚愧道歉：沒臉見大家⋯　Netflix賠償金曝光
    7/3 11:2042
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合