港劇「御用爺爺」周驄驚傳肺炎病逝！享耆壽92歲　生前淡出照顧癌妻

記者劉宜庭／綜合報導

香港資深TVB演員周驄於今日（4日）傳出因肺炎病逝，享耆壽92歲。他出演超過百部電影，後來轉型拍攝港劇，演藝事業延續二十多年。雖多擔任綠葉角色、扮演爺爺，卻深受觀眾喜愛。

▲周驄傳出病逝消息。（圖／VCG）

綜合多家港媒報導，周驄傳出因肺炎病逝，享耆壽92歲。周驄原名冼錦榮，藝名靈感源自著名劇作家曹禺經典話劇《雷雨》中的角色「周沖」，他覺得這個名字帶有文學氣息，且「驄」字屬馬部，發音與「沖」相同且獨特，於是採用為藝名。

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周驄於1955年踏入娛樂圈，入行原是陪同朋友試鏡，卻意外被導演看中，開始演藝生涯。早年他曾任電台播音員，聲線多變，成為當時電台紅人。初拍電影時緊張頻繁NG，但導演鼓勵他「你有潛質，慢慢來」。從1950年代起，周驄活躍於電影與電視劇，出演逾百部作品，塑造多個經典角色，如《美味情緣》的余一品、《溏心風暴之家好月圓》的鍾泛達等。2016年，他獲頒「萬千光輝演藝人大獎」，肯定其對香港娛樂圈的貢獻。

80年代初期，周驄出演電影超過100部，後因電影圈發展受限曾轉任戲院經理，然心繫演戲。1998年，他加入無綫電視，演藝事業延續二十多年。雖多擔任綠葉角色，卻深受觀眾喜愛，如在《溏心風暴之家好月圓》中飾演孝順爺爺鍾泛達、《當旺爸爸》中飾演馬浚偉父親等。電影《新紮師妹》中，他演出吳彥祖的父親，其「Sir字點樣寫？（Sir這個字怎麼寫？）」一語更成為網民經典回憶。

2020年3月，周驄離開TVB並退休，翌年仍曾客串電影《感動她77次》和《殺出個黃昏》。周驄會在2018年開始減少工作，主因是為了照顧罹患癌症的妻子，當年尊重已故太太最後心願，不施行插管及呼吸機，讓太太安詳離世。他生前也曾不諱言表示，已妥善安排身後事，認為人生最後階段應有尊嚴與品質。他笑稱希望臨終前能享用最愛食物，並希望骨灰能撒於花園，滋養泥土，化作人間一部分。

