曾是林俊傑合音　正妹歌手唱出「過年被逼婚」心聲

記者蔡琛儀/台北報導

曾為林俊傑、劉若英等人擔任合音的歌手薛詒丹,近年以個人創作闖出一片天,融合R&B、爵士與流行曲風,屢獲金音獎肯定,今年更以雙人組「丹丹貓貓」之姿入圍金曲獎「最佳演唱組合獎」。她近日推出全新單曲〈Look at You!〉,用一貫溫柔卻有穿透力的嗓音,唱出現代人在家庭聚會中被「關心」到疲憊的心聲,以幽默包裹現實壓力,引發不少共鳴。

▲薛詒丹曾為林俊傑、劉若英等人擔任合音。(圖/aDAN薛詒丹提供)

〈Look at You!〉以 R&B 節奏搭配爵士鋼琴與流行旋律,從「哎唷!你看看你啊!再這樣下去沒人愛」開場,一語道破年節飯桌常見的逼問:結婚了沒?有對象嗎?要不要凍卵?薛詒丹坦言,這首歌來自她與身邊許多女性的共同經歷,希望透過音樂傳達「不是所有關心都需要接受,我們有權選擇自己的節奏與樣貌」。

MV由導演陳容寬執導,以「同志家庭」與「婆媳關係」為主題,透過一鏡到底的敘事設計,呈現社會框架與自我選擇之間的張力。演員陣容包括陳璇、王為、黃仁惠等人,詮釋日常中的情緒裂縫與微妙互動。薛詒丹自喻為「幽默說書人」,在MV中穿梭說故事,將壓力化作溫柔的反思,也傳遞「不順從即是勇敢」的信念。

▲aDAN薛詒丹推出新歌〈Look at You!〉。(圖/aDAN薛詒丹提供)

她形容這首歌是「丹式創作」的進化版,靈感來自英倫創作女聲Olivia Dean、Eloise。當被問到最想把這首歌送給誰?薛詒丹說:「寫給還在拉扯、懷疑自己的人。不是每一種抗爭都要激烈,能堅持慢慢來,也是一種選擇。」她用旋律代替嘶吼,為每個被關心到懷疑自我的人,輕聲說出一句:「Just let me take my time。」