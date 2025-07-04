曾是林俊傑合音　正妹歌手唱出「過年被逼婚」心聲

記者蔡琛儀／台北報導

曾為林俊傑、劉若英等人擔任合音的歌手薛詒丹，近年以個人創作闖出一片天，融合R&B、爵士與流行曲風，屢獲金音獎肯定，今年更以雙人組「丹丹貓貓」之姿入圍金曲獎「最佳演唱組合獎」。她近日推出全新單曲〈Look at You!〉，用一貫溫柔卻有穿透力的嗓音，唱出現代人在家庭聚會中被「關心」到疲憊的心聲，以幽默包裹現實壓力，引發不少共鳴。

▲薛詒丹曾為林俊傑、劉若英等人擔任合音。（圖／aDAN薛詒丹提供）

〈Look at You!〉以 R&B 節奏搭配爵士鋼琴與流行旋律，從「哎唷！你看看你啊！再這樣下去沒人愛」開場，一語道破年節飯桌常見的逼問：結婚了沒？有對象嗎？要不要凍卵？薛詒丹坦言，這首歌來自她與身邊許多女性的共同經歷，希望透過音樂傳達「不是所有關心都需要接受，我們有權選擇自己的節奏與樣貌」。

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MV由導演陳容寬執導，以「同志家庭」與「婆媳關係」為主題，透過一鏡到底的敘事設計，呈現社會框架與自我選擇之間的張力。演員陣容包括陳璇、王為、黃仁惠等人，詮釋日常中的情緒裂縫與微妙互動。薛詒丹自喻為「幽默說書人」，在MV中穿梭說故事，將壓力化作溫柔的反思，也傳遞「不順從即是勇敢」的信念。

▲aDAN薛詒丹推出新歌〈Look at You!〉。（圖／aDAN薛詒丹提供）

她形容這首歌是「丹式創作」的進化版，靈感來自英倫創作女聲Olivia Dean、Eloise。當被問到最想把這首歌送給誰？薛詒丹說：「寫給還在拉扯、懷疑自己的人。不是每一種抗爭都要激烈，能堅持慢慢來，也是一種選擇。」她用旋律代替嘶吼，為每個被關心到懷疑自我的人，輕聲說出一句：「Just let me take my time。」