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洪詩懷孕6個月逛賣場「突暈跪在地」！醫急交代2事：怕有早產風產

記者潘慧中／綜合報導

洪詩2023年和李運慶登記結婚後，隔年1月迎來女兒「哺哺」的誕生，沒想到事隔1年半又懷上二寶，讓夫妻倆又驚又喜。但她4日在社群網站感嘆，「真的好羨慕孕期可以自由跑跳的孕婦」，第二胎似乎讓她特別辛苦。

▲▼洪詩。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

▲洪詩懷二寶特別辛苦。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

洪詩坦言，這一胎前期同樣遇上子宮出血的情況，醫生囑咐她要「少走動多休息」。雖然滿三個月後被允許多出門走走，她卻始終感到體力不濟，「很奇怪，這一胎的血壓一直上不來。」

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對此，洪詩解釋她本身雖是低血壓體質，但懷第一胎時，產檢記錄的血壓數值還算正常，「前期血壓前面的數字從不滿100到中後期都有100多」，然而這一胎狀況卻相對奇怪，「我吃一樣的補鐵補血紅素的，我到昨天量還是80/50」，語氣中滿是無奈。

▲▼洪詩。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

▲洪詩是低血壓體質。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

更驚險的是，洪詩前幾天逛大賣場時，身體突然極度疲累、頭暈目眩，「直接跪在地板上，簡直把運慶還有我公婆嚇壞，明明孕中期是最舒服的時候不是嗎？」她不解地說。

▲▼洪詩。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

▲洪詩二胎的肚子大得特別快。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

目前已懷孕27週的洪詩坦言，最近開始出現肚子緊緊、硬硬的感覺，久違地吃了藥，「結果心悸跟手抖到好不舒服，但至少肚子的緊硬感好多了。」不料，醫生再度叮囑她要多休息少走路，否則恐有早產豐產，讓她只能向肚中寶寶喊話：「女兒呀～要乖乖的在媽媽肚子裡長大喔，媽媽也會多注意的。」

洪詩IG全文：

真的好羨慕孕期可以自由跑跳的孕婦
這一胎雖然前期一樣子宮出血
所以被交代少走動多休息
但記得滿三個月後林醫師就說可以到處走走了
但很奇怪
這一胎的血壓一直上不來
我本來就是低血壓
但懷哺哺時的產檢紀錄
前期血壓前面的數字從不滿100到中後期都有100多
可是懷那那我吃一樣的補鐵補血紅素的
我到昨天量還是80/50

前幾天去逛大賣場
還一度很累很暈到直接跪在地板上
簡直把運慶還有我公婆嚇壞
明明孕中期是最舒服的時候不是嗎

現在已經27週了
前幾天開始肚子有點明顯緊緊跟硬硬的感覺
吃了久違的安寶
結果心悸跟手抖到好不舒服
但至少肚子的緊硬感好多了
然後又被林醫師交代多休息少走路
怕有早產的風險

女兒呀～要乖乖的在媽媽肚子裡長大喔
媽媽也會多注意的

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洪詩李運慶

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