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王暐婷「哭著辭掉主播」！　回顧10年坦言：先以身體為重

記者張筱涵／綜合報導

曾任新聞主播及節目主持人的王暐婷，3日在社群平台發文，證實自己已離開電視台一段時間，目前正於英國休假充電：「相信大家看到我最近在英國度假的動態，又或者發現這裡已不再更新每週班表，應該已經猜到了吧，我已經離開東森財經台一陣子了。」

外送稿用　▲▼王暐婷。（圖／翻攝自FACEBOOK／新聞主播/主持人 王暐婷）

▲王暐婷。（圖／翻攝自FACEBOOK／新聞主播/主持人 王暐婷）

談及辭職原因，王暐婷坦率分享：「提辭職的那天，我記得還是哭著跟主管訴說的，生活又太多難以兩全的課題，幾經思量還是決定先休息一陣子，先以身體為重，未來的事留給未來再說。」她強調這是對自己誠實的選擇，也是一段重新整頓的開始。

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王暐婷回顧10年來的媒體生涯，從深入報導到主持節目，曾近距離專訪許多國內外重量級人物，包括演員保羅路德（Paul Rudd）、伊凡潔琳莉莉（Evangeline Lilly）、企業領袖黃仁勳等。她表示，這些對談片段至今仍深植心中，也悄悄改變她觀看世界的方式：「不是客套，感謝的人真的太多太多，這我私下留著跟他們說。」

儘管離開主播台，王暐婷仍表示未完全退出媒體界：「除了持續擔任專業的記者會、國際會議主持人之外，離職也不代表完全離開，謝謝老東家還是持續找我做房產開箱與地段分析。」

最後，王暐婷溫暖地寫下：「讓我先將人生暫時鬆綁一下，重新繫在自己喜歡的地方。但會努力透過社群、影音跟大家見面，與你們分享每一段值得被記住的人生風景。」展現出一種從容、感恩且期待未來的態度。

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