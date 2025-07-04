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《模仿犯》王士豪「零元韓國行」爆紅　再衝日本高知縣投入救災

記者許逸群／台北報導

在Netflix熱門影集《模仿犯》中嶄露頭角的新生代演員王士豪，近期開始經營自媒體，驚人的是，他僅用短短半個月時間，以「0元去韓國4天3夜賺1萬元台幣」的超狂挑戰系列影片，成功吸引了超過200萬次的驚人瀏覽量，證明了其作為內容創作者的巨大潛力與市場號召力。

▲《模仿犯》演員王士豪經營自媒體爆紅。（圖／取自王士豪IG）

▲《模仿犯》演員王士豪經營自媒體爆紅。（圖／取自王士豪IG）

王士豪以一人團隊之姿經營自媒體，包含剪輯、拍攝、腳本、發想、一系列的流程僅憑一己之力，憑藉著對內容的敏銳度、精準的執行力以及不畏挑戰的膽識，硬是殺出了一條血路。影片中，王士豪不僅展現了他在極端條件下生存的智慧與幽默感，更將韓國當地的風土人情、文化特色融入其中，讓觀眾在享受刺激挑戰的同時，也能感受到濃厚的異國情調。

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在「零元韓國行」系列影片大獲成功、流量紅利持續發酵之際，他再次展現了令人咋舌的膽識與社會責任感。他決定再次勇闖日本，前往去年因國際事件而鬧得沸沸揚揚的「最危險地區」高知縣。此行不僅是為了親身見證當地現況，更計畫參與提前的救災活動，以台灣人的身份，與日本人齊心共患難。

▲《模仿犯》演員王士豪經營自媒體爆紅。（圖／取自王士豪IG）

▲王士豪前往日本高知縣。（圖／取自王士豪IG）

日本漫畫家龍樹諒曾多次預言成功，而近年討論度最高的預言，便是2025年7月5日可能發生的日本南海海槽大地震。儘管預言的真實性備受爭議，但其引起的社會關注與恐慌不容小覷。據了解，高知縣當地已開始充分密集準備7月5日的災情，許多日本地區也宣布停班停課，氣氛異常緊張。

在這樣的情況下，王士豪毅然決然地踏上前往高知縣的旅程，他不僅打算親身經歷並撐過7月5日這個敏感日期，更準備積極投入當地的救災準備工作。

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模仿犯王士豪地震末日預言

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