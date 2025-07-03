YTR阿拉斯發片當歌手了！　製作人是超大咖女歌手...當場被逼哭

記者蔡琛儀／台北報導

從主持人、歌手、演員到YouTuber，網紅Arase阿拉斯推出首張個人母語創作專輯《AKA》。昨（2日）舉行搶聽會，由好友「那那大師」擔任主持人，邀請製作人黃少雍、阿爆、好友薛詒丹、「那屋瓦少女隊」Kivi等人出席，身為老闆和專輯製作人之一的阿爆更表示：「你現在不用服務別人，你要服務你自己。」讓阿拉斯感動泛淚。

▲▼阿拉斯推出首張個人母語創作專輯《AKA》，由老闆阿爆和黃少雍製作。（圖／Nanguaq那屋瓦提供）

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專輯名稱《AKA》別具巧思，不僅是魯凱語「我的名字叫阿拉斯」的縮寫，也呼應阿拉斯從小身兼多重身份、跨文化成長的「斜槓人生」。父母來自屏東好茶部落與高雄茂林部落，在保守與開放文化間成長，讓他自在游走各種角色，並以音樂為載體展現多元風貌。《AKA》融合日系搖滾、復古舞曲、抒情福音、電子饒舌等風格，更穿插魯凱語與日語歌詞，呼應他從小深受日綜與J-POP文化影響。

阿拉斯在搶聽會以歌曲〈不要騙〉揭開序幕，展現強烈日系搖滾氣場，製作人黃少雍笑說：「我們就是要把他打造成平井堅！」引起全場大笑。歌曲〈老情歌〉則邀請阿拉斯的母親「蓮花」獻聲，記錄父母戀愛故事；身穿族服現身的她更擔任族語編譯，全力支持兒子音樂夢，阿拉斯感性說：「看到爸媽寫下戀愛時的故事，特別有代入感。」

▲阿拉斯和爸媽。（圖／Nanguaq那屋瓦提供）

此外，阿拉斯還邀請多年主持搭檔薛薛共同創作〈像很麗〉，是「好像很厲害嘛」的簡語，以幽默方式回應職場中遇過的「行徑特別可愛」的人事物，兩人默契十足，在現場教大家正確發音「像很麗」，而薛薛更直說：「剛聽到歌的時候我就跟阿拉斯說，阿嘟，這首歌我會贊助你出錢拍MV。」展現多年好友情誼。