理想混蛋、TRASH將同場開唱！　超狂卡司曝光...還驚見Ozone

記者蔡琛儀／台北報導

「潮台北 Trendy Taipei Boom」將於9月5日至7日一連三天在台北小巨蛋熱力登場，今年主打三大主題夜，包括台灣限定場「台ONE團團讚」、南韓女力拼盤「KOREA GIRL'S POWER」，以及日本代表「J-POP NIGHT」，消息一出立即引爆討論。

▲▼理想混蛋、TRASH等將輪番開唱。（圖／寬宏提供）

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主辦單位今（3日）率先公布9月5日「台ONE團團讚」卡司，邀來金曲樂團TRASH、康士坦的變化球、年底將攻蛋的理想混蛋、冰球樂團與男團Ozone。

剛以〈幸福的末班車〉拿下第36屆金曲獎「最佳樂團」的TRASH，在萬人注目下將以全新光環重返小巨蛋，主唱阿夜準備再現「暴風級嘶吼」，搖滾能量一觸即發；康士坦的變化球也驚喜加盟，將以融合情緒搖滾與硬核的「康式能量」掀翻全場，帶來最具爆發力的現場演出，同樣11月要攻蛋的理想混蛋，則選擇先在「潮台北」熱身。

冰球樂團以復古浪漫混合現代節奏魅力四射，將以療癒又迷幻的律動氛圍引領全場；人氣男團Ozone預告將結合唱跳魅力與精緻視覺設計，獻上震撼五感的超強演出。門票將於4日中午12點正式開賣，購票洽寬宏售票。