「地獄廚神」戈登拉姆齊睽違七年！　重返《澳洲頂級廚師》選手剉咧等

記者蕭采薇／綜合報導

實境廚藝競賽《澳洲頂級廚師》第17季，確定將在7月7日重磅回歸！這次節目以「Back To Win」為主題，找來歷屆（第1到16季）的明星選手們重返榮耀戰場。除了精彩的選手陣容，本季還有個超級大亮點！那就是「地獄廚神」戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）睽違7年，終於回到《澳洲頂級廚師》的舞台！

▲「地獄廚神」戈登拉姆齊（右一）睽違7年，終於回到《澳洲頂級廚師》。（圖／杰德影音提供）

戈登拉姆齊將在開場週擔任客座評審，用他一貫的嚴格標準，為新賽季揭開序幕，想必又會讓選手們皮繃緊緊。此次的賽制也跟以往不同，製作單位大手筆邀請了24位歷屆人氣與實力兼具的選手，根本是夢幻陣容。

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▲三度參賽的國際名廚莎拉陶德。（圖／杰德影音提供）

像是兩度拿下亞軍的勞拉莎拉德（Laura Sharrad），這次以新手媽媽的身分三度參賽，她說要成為女兒追夢的榜樣過去她就展現過深厚的義大利料理底蘊。但可別以為她只會義大利菜，身為甜點主廚的她，風格可是相當多元，而且超會運用澳洲原生食材。這次捲土重來，她霸氣喊話：「這次絕對不讓冠軍溜走！」

▲（左起）雙屆亞軍勞拉莎拉德3度參賽、「省錢美食家」史蒂芬德索薩目標直指前10名。（圖／杰德影音提供）

還有來自第11季、以親民食譜和幽默魅力圈了近300萬社群粉絲的「省錢美食家」史蒂芬德索薩（Steph de Sousa），這次的目標是擠進前10名，挑戰自我極限。第16季季軍薩夫佩雷拉（Sav Perera）則希望突破斯里蘭卡料理的框架，融合新學到的法式和日式技巧，挑戰料理的無限可能。另外，第11季第4名的提姆伯恩（Tim Bone）從街頭餐車起家，打造了自己的三明治品牌後重返比賽，他要用家常料理的進化版，搶下前3名。

▲提姆伯恩從街頭餐車起家，打造自創三明治品牌後重返比賽。（圖／杰德影音提供）



其他參賽者也個個來頭不小，包括現在是餐廳老闆兼料理教室創辦人的3度參賽者卡倫漢恩（Callum Hann）；同樣是3度參賽、以國際級名廚之姿回歸的莎拉陶德（Sarah Todd）；年僅20多歲、曾在第15季奪下季軍的德克蘭克萊瑞（Declan Cleary），以及以精湛甜點技術備受關注的達瑞許克拉克（Darrsh Clarke）等等。

▲卡倫漢恩擔任綠隊隊長，率領隊員進行「團隊服務挑戰」。（圖／杰德影音提供）

在開場週的賽事中，24位選手被分為三隊進行「團隊服務挑戰」：綠隊由卡倫領軍、藍隊由莎拉帶領，酒紅隊則由勞拉擔任隊長。每隊要在短短兩小時內，為30位賓客製作兩道菜，而且主菜和甜點都必須運用指定的食材 — 紅蘿蔔和玉米。究竟哪一隊能夠勝出，順利進入下一關的「料理快節奏：戈登挑戰賽」請鎖定《澳洲頂級廚師》第17季。