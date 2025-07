記者蕭采薇/綜合報導

享譽全球的87歲傳奇歌手康妮法蘭西絲(Connie Francis),驚傳已經入住佛羅里達州某醫院加護病房,目前正接受醫療團隊的密切照護。

▲傳奇歌手康妮法蘭西絲(Connie Francis),驚傳已經入住加護病房。(圖/達志影像)



法蘭西絲以其甜美的嗓音和一系列經典歌曲,例如《Pretty Little Baby》、《Stupid Cupid》、《Who's Sorry Now》以及《Where the Boys Are》等作品聞名於世。她在50年代末期崛起,其輝煌的歌唱生涯跨越數十年,奠定了她在流行樂壇的傳奇地位。

據美國八卦媒體《TMZ》報導,雖然目前住院原因尚未公開,但據知情人士透露,她近年來飽受骨科疾病困擾。法蘭西絲目前正在接受醫院醫療團隊的積極治療與監控。她的健康狀況備受歌迷與業界人士關注。 目前,各方正持續關注她的病情發展,並嘗試聯繫其發言人以獲取更詳細的資訊。