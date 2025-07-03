《八尺門》雷嘉汭主演韓劇「跟馬東石、朴炯植組團」　超帥劇照曝

記者黃庠棻／台北報導

《十二使者》是一部動作奇幻影集，講述為了守護人類而以人類外貌生活的「十二使者」與邪惡勢力對抗的故事，該片即將在Disney+上線，觀眾將能見到以人類模樣存在於世間、守護人類免受邪惡侵害的十二使者。

▲韓劇《十二使者》角色曝光。（圖／Disney+提供）

以東方十二生肖為靈感，《十二使者》打造了從古代橫跨至現代的龐大宇宙觀，從具有東方文化象徵的獨特世界觀，到超豪華的演員陣容，包括馬東石、朴炯植、徐仁國、成東鎰、李主儐等人，都讓該劇早早成為熱議焦點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲韓劇《十二使者》角色曝光。（圖／Disney+提供）

擁有絕對力量、象徵老虎的「泰山」是十二使者的領袖，這個角色由主演漫威《永恆族》及《屍速列車》的馬東石飾演。長年守護人類世界的泰山（暫譯），在邪惡勢力釋放出被封印數千年的強大力量後，與十二使者一同奮戰，只為守護眾人。





▲韓劇《十二使者》角色曝光。（圖／Disney+提供）

代表烏鴉、威脅使者與人類的邪惡勢力「五鬼」（暫譯），則由近期在《寶物島》中以精湛演技大受好評的朴炯植飾演，為劇情增添緊張氛圍；懷抱成為下一代領袖夢想、象徵猴子的使者「元勝」（暫譯），由曾出演《某一天滅亡來到我家門前》、《死期將至》並以穩健演技留下深刻印象的徐仁國飾演。

▲韓劇《十二使者》角色曝光。（圖／Disney+提供）

象徵龍、與惡鬼之戰後力量被封印的使者「彌勒」（暫譯），則由在《離婚保險》與《犯罪都市4》中展現細膩情感演技的李主儐出演；個性鮮明、擁有豐富角色消化力的高圭弼，將飾演象徵豬的使者「多尼」（暫譯），再次帶來強烈印象。

▲韓劇《十二使者》角色曝光。（圖／Disney+提供）

此外，出演《歡迎回到三達里》、《午夜驚魂》、《德魯納酒店》等多樣題材作品、逐步累積穩固作品歷程的康美娜，飾演象徵狗、戰鬥時如鬥犬般敏捷，卻又有著溫柔守護人類內心的使者「姜志」（暫譯）；曾出演《無路可走：輪盤賭》、《魔女二部曲：另一個她》等，以廣泛演技譜完美融入角色的成愉頻，則飾演象徵老鼠、以敏捷判斷力成為不可或缺存在的使者「鼠鐸」（暫譯）。

▲韓劇《十二使者》角色曝光。（圖／Disney+提供）

透過《烏有之地》親自演繹高難度動作戲、成為動作女神的安芝惠，飾演象徵馬的使者「馬淑」；而新生代演員雷嘉汭將以象徵蛇的使者「鈴鐺」（暫譯）亮相，向韓國觀眾展現她的面貌。

▲韓劇《十二使者》角色曝光。（圖／Disney+提供）

雷嘉汭表示「這次飾演蛇的使者鈴鐺，又非常巧在蛇年上映，非常期待這次的作品。 期待八月份上映，然後也很期待再跟其他使者們相聚在一起，好想他們」。

▲雷嘉汭進軍韓國，韓劇《十二使者》角色曝光。（圖／Disney+提供）

最後，由演技實力無庸置疑的資深演員成東鎰，飾演唯一獲神選中的人類、十二天使的管理者「馬祿」（暫譯），成為本劇厚重的中心支柱。作品由《刑警沒有假期》金奉漢與馬東石共同編劇，並由《無價之保》、《美麗的聲音》導演姜旲奎、《18-Eighteen Noir》韓允宣執導。

▲韓劇《十二使者》角色曝光。（圖／Disney+提供）

集結完美十二邊形角色軍團，《十二使者》將帶來獨特的東方世界觀與個性角色所交織出的獨一無二動作場面，將於8月23日（週六）在Disney+上首次公開，並陸續推出共8集內容。